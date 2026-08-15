Las notas del Real Sociedad B-Castellón: ¿te ha parecido Camara el mejor? ¡Entra y vota!

El Castellón aprende a madrugar. Después de encadenar derrotas en sus dos últimos estrenos en Segunda, en Eibar y Santander, los albinegros comenzaron esta vez con victoria ante la Real Sociedad B. Un gol de Camara a los seis minutos bastó para resolver la visita a Zubieta y abrir el curso con tres puntos.

El equipo de Pablo Hernández presentó un once continuista, con solo tres cambios respecto al último partido de la pasada campaña y únicamente dos de los 11 fichajes como titulares: Juanjo Nieto y Álvaro Martín. Quedaron fuera, además de los lesionados Kostis y Brignani, Douglas, José Albert, Tincho y Sergi Torner.

El Castellón salió lanzado, acumuló córners y encerró al Sanse. Camara avisó primero y poco después aprovechó un centro mordido de Raúl Sánchez para anticiparse a Kita en el área pequeña. Gol muy de nueve para el 9. Los visitantes pudieron ampliar diferencias, pero poco a poco la Real B encontró espacios y comenzó a crecer, aunque Matthys sostuvo con firmeza la defensa albinegra. Antes del descanso quedó una acción polémica por un agarrón a Camara cerca del límite del área.

Muy abierto

Tras el paso por vestuarios, el Castellón perdió presencia ofensiva, pero tampoco permitió que los locales generasen demasiado peligro. Pablo Hernández buscó aire fresco con los cambios y Gala tuvo el 0-2 en una gran acción individual, aunque falló ante Aitor Fraga cuando tenía todo a favor.

El Sanse apretó en el tramo final y Gorka Carrera volvió a ver puerta, pero por segunda vez el tanto quedó anulado por fuera de juego. Después, Matthys evitó el empate con una intervención providencial ante el propio Carrera.

El desenlace fue incómodo, pero esta vez el Castellón supo gestionar su ventaja. Sin brillantez para sentenciar, defendió con aplomo y evitó repetir los errores que tantos puntos le costaron en los finales del pasado curso. El 0-1 premió un arranque serio, eficaz y, por fin, ganador.

El mejor

Camara |8|. El guineano conserva ese hambre. Los 12 goles del pasado curso tienen que quedarse atrás.

El gol de Ousmane Camara a la Real Sociedad B. / LALIGA

El resto de los titulares

Matthys |7|. El belga no consintió que nadie le tosiera en sus dominios. Gobernó y evitó, a última hora, el 1-1 de Gorka Carrera.

Mellot |6|. El galo, a quien echó de menos el Castellón en el desenlace del pasado curso, tuvo dos despistes de los que bajan nota.

Alberto |7|. Pasan las temporadas y el canario sigue siendo un jugador valioso en Segunda, sin necesidad de estar ‘súper’.

Sienra |6|. El argentino tuvo que medirse con Gorka Carrera, frustrado por los dos goles anulados. Algún que otro apuro.

Juanjo Nieto |7|. Actuó por la izquierda, pero incorporándose como un centrocampista más para generar ventajas en la medular.

Pablo Santiago |6|. Trabajo incansable por el costado derecho, aunque sin poder brillar arriba. Eso sí, muy buen centro a Camara, que tuvo el 0-2.

Álvaro Martín |7|. Por perfil, tipo de jugador ubicación y hasta dorsal, llamado a tratar de llenar el hueco de Cala. Buena tarjeta de presentación.

Diego Barri |7|. Claramente convertido ya en uno de los referentes del equipo. La tarjeta condicionó su sustitución anticipada.

Raúl Sánchez |6|. De más a menos. Asistente a Camara en el único gol, probó al portero del Sanse y aportó lo suyo atrás.

Jakobsen |6|. Firmó un par de florituras que no fueron a más, un tanto desconectado del encuentro a ratos pero siempre amenazante.

También jugaron

Iñigo Córdoba |6|. Trabajador.

Antonio Gala |6|. Malogró el 0-2.

Doué |7|. Mejorado.

Bellari |6|. Buenos minutos.

Vlak |6|. Dio oxígeno.

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