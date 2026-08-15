Lo que Raúl Sánchez necesita para volver a ser el Raúl Sánchez del Castellón

Raúl Sánchez necesita jugar. Minutos, continuidad y confianza. El propio futbolista lo reconoció después de la victoria del CD Castellón ante la Real Sociedad B (0-1). Su estreno liguero dejó una primera señal positiva: titularidad, 75 minutos y la asistencia para que Camara marcara a los seis minutos el gol que decidió el partido de Zubieta.

«A nivel individual estoy contento: necesitaba minutos para ponerme en forma, para poder demostrar el mejor que soy», explicó el madrileño después del encuentro.

No es una frase cualquiera viniendo de Raúl. Resume bastante bien dónde se encuentra después de una temporada 2025/2206 muy poco convencional.

De ser decisivo a marcharse a México

Raúl Sánchez había terminado la 2024/2025 convertido en uno de los grandes referentes ofensivos del Castellón. Marcó 12 goles en Segunda División (su mejor registro como albinegro) y cerró su primera etapa en Castalia con 112 partidos, 25 tantos y 13 asistencias. Ese verano fue traspasado al Necaxa de México por una operación cercana al millón de euros.

Pero la aventura duró apenas unos meses.

En México disputó 13 encuentros sin marcar y ni siquiera alcanzó los 400 minutos, muy lejos del protagonismo que había tenido en Castellón. En enero, el club albinegro abrió la puerta de vuelta: pagó 200.000 euros al Necaxa, con otros 200.000 condicionados a un ascenso hipotético, para recuperar a uno de los futbolistas más identificados con el proyecto.

Una segunda vuelta lejos de aquel Raúl

El regreso despertó grandes expectativas, pero Raúl nunca terminó de recuperar durante la segunda vuelta el nivel con el que se había marchado.

Sus números reflejan esa falta de continuidad: participó en 13 partidos de LaLiga EA Sports, únicamente tres como titular y sumó 399 minutos, sin marcar. Un contraste enorme con los 12 goles conseguidos durante la temporada anterior.

Por eso sus palabras en Zubieta adquieren especial significado.

«Necesitaba minutos para ponerme en forma», insistió un Raúl Sánchez que ahora sí ha podido completar una pretemporada dentro de la dinámica de Pablo Hernández y que arrancó la LaLiga Hypermotion directamente en el once.

Y su primera aparición ya tuvo impacto.

Primera asistencia para Camara

El Castellón salió con fuerza ante el Sanse y Raúl encontró a Camara dentro del área para fabricar el 0-1. El delantero se anticipó a Kita y convirtió el envío del nuevo 7 albinegro en el primer gol del curso.

«El equipo ha empezado muy bien el partido y hemos tenido fases en las que hemos tenido la pelota y el control. Luego ellos también han tenido sus momentos, pero hemos sabido estar bien en bloque, tanto atrás como adelante», valoró.

El extremo sí detectó una asignatura pendiente: «No hemos sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido para matar el partido y estar un poco más tranquilos. Hay que corregirlo y que nos sirva para la semana que viene».

«El gol me hace falta, lo necesito»

Y la siguiente parada tiene un componente especial. El Sabadell visita Castalia el domingo 23 de agosto de 2026 a las 19.00 horas, un rival que Raúl Sánchez recuerda perfectamente: contra el conjunto arlequinado consiguió su primer gol con la camiseta del Castellón.

«Es un rival especial porque fue mi primer gol con la camiseta del Castellón. Esperemos que se pueda repetir ese gol, porque me hace falta, lo necesito», admitió.

Una necesidad que enseguida matizó anteponiendo el colectivo: «Intentaré aportar trabajo. Si viene el gol, contento; y si no, con que gane el equipo, el gol es lo de menos».

También tuvo palabras para los más de 300 aficionados que acompañaron al Castellón en Zubieta. «Súper agradecido a la gente que viene a apoyarnos, tanto en casa como fuera. La victoria también es para ellos».

Raúl ya ha puesto la primera asistencia. Ahora busca algo todavía más importante: continuidad para volver a sentirse aquel Raúl Sánchez que tantas veces decidió partidos para el Castellón.