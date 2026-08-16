Álex Calatrava ya brilla en Primera: así fue el debut del traspaso récord del Castellón

Álex Calatrava ya es jugador de Primera División. Apenas unas semanas después de abandonar el CD Castellón como protagonista de la venta más elevada de la historia del club albinegro, el atacante catalán debutó este domingo en la máxima categoría y lo hizo como titular con el Espanyol.

Cala participó durante 72 minutos en la victoria por 3-0 ante el Levante, dejó dos disparos entre los tres palos y mostró desde el inicio algunas de las virtudes que le permitieron convertirse en uno de los futbolistas más determinantes de Castalia.

Su estreno tenía un significado especial también en Castellón. El futbolista que llegó como una apuesta y salió convertido en un traspaso millonario comienza ahora una nueva etapa en la élite.

📊 Así fue el debut de Cala en Primera

⏱️ Minutos: 72

🎯 Disparos: 2

🥅 A puerta: 2

⚽ Goles: 0

🅰️ Asistencias: 0

🟨 Tarjetas: 1

👕 Dorsal: 22

✅ Resultado: Espanyol 3-0 Levante

👀 Cala no se escondió en su estreno

Manolo González situó al exalbinegro partiendo desde la derecha, aunque con libertad para ocupar zonas interiores y entrar en contacto con el balón cerca del área.

Calatrava mostró personalidad desde los primeros minutos. Buscó asociaciones, apareció entre líneas y no dudó cuando tuvo opciones de finalizar.

Su oportunidad más clara llegó en la primera mitad. En el minuto 36, Cala conectó un disparo seco que obligó al guardameta Mathew Ryan a intervenir.

Después del descanso volvió a probar fortuna con otro lanzamiento que también encontró portería.

Dos intentos y dos remates entre palos antes de abandonar el terreno de juego en el minuto 72.

El catalán había visto previamente una tarjeta amarilla, en el 63, y fue sustituido por Rafel Bauzà.

👕 El 22, su nuevo dorsal

Calatrava ha elegido el dorsal 22 para comenzar su aventura en el Espanyol.

Un número inmediatamente posterior a uno especialmente significativo en la historia del club perico.

El 21 está estrechamente ligado a la memoria de Dani Jarque y el Espanyol reforzó en 2025 su valor simbólico mediante un protocolo destinado a preservar ese dorsal y vincularlo a jugadores formados en su cantera que se consoliden en el primer equipo.

Cala, llegado este verano procedente del Castellón, comienza por tanto su etapa blanquiazul con el 22 a la espalda.

Alex Calatrava, en el Espanyol-Levante. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

⚽ Un Espanyol muy superior al Levante

Mientras muchas miradas procedentes de Castellón seguían los movimientos de Cala, el Espanyol fue construyendo una victoria contundente.

El equipo catalán salió con mayor intensidad y encontró rápidamente recompensa.

Roberto Fernández fue el gran protagonista ofensivo al marcar los dos primeros tantos y permitir al conjunto perico encarrilar el encuentro antes del descanso.

Con ventaja en el marcador, el Espanyol administró mejor el partido durante la segunda mitad y apenas permitió al Levante generar peligro real.

Ya después de la sustitución de Calatrava, Tyrhys Dolan estableció el definitivo 3-0 en el tramo final.

Un estreno convincente para el Espanyol y también para un Cala que empieza su aventura en Primera con minutos, protagonismo y confianza.

💰 Del Castellón a Primera con un traspaso récord

Para entender la dimensión del debut hay que mirar apenas unas semanas atrás.

Álex Calatrava abandonó el Castellón este verano rumbo al Espanyol en la operación más cara de la historia de la entidad albinegra.

El atacante había llegado a Castalia procedente del Atlético de Madrid B y su crecimiento fue constante hasta convertirse en uno de los grandes activos deportivos y económicos del club.

En dos temporadas disputó 75 partidos oficiales, con un balance de 21 goles y 19 asistencias.

Especialmente brillante fue su última campaña de albinegro, en la que se convirtió en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo y cerró el curso con 15 goles y ocho asistencias.

🖤🤍 El legado de Cala en Castalia

Su paso por el Castellón fue relativamente corto, pero dejó una huella considerable.

Cala llegó sin experiencia consolidada en el fútbol profesional y se marchó convertido en internacionalmente apetecible, futbolista de Primera y mayor venta realizada por el Castellón.

Castalia fue el escenario de su explosión. Allí ganó continuidad, asumió responsabilidades ofensivas y se convirtió en uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo.

También dejó una importante plusvalía económica cuando el Espanyol decidió apostar por él.

Su historia con el Castellón quedó cerrada este verano. La siguiente comenzó este domingo.

Dorsal 22, titularidad, 72 minutos y dos remates a puerta. Cala ya está en Primera.