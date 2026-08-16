El nuevo mapa del Castellón B: sus 17 rivales y el calendario completo en Segunda Federación

El Castellón B ya conoce definitivamente el camino que tendrá que recorrer en Segunda Federación durante la temporada 2026/2027. Y es muy distinto al que tenía dibujado hace apenas unas semanas. La última reordenación de la categoría realizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha trasladado al filial albinegro del grupo 2 al grupo 3, integrado por equipos de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares.

El cambio también modifica por completo la nómina de adversarios del conjunto castellonense. El primer ejemplo llegará en la misma jornada inaugural: el Castellón B arrancará la competición el domingo 6 de septiembre frente al CF Intercity, como local. El calendario que manejaba inicialmente situaba al Terrassa como primer adversario del filial en esa fecha, antes de la última reconfiguración federativa.

La competición tendrá 34 jornadas (con 18 equipos en el grupo) y finalizará el 9 de mayo del 2027. El último encuentro del Castellón B será también como local, frente al Elche Ilicitano.

¿Por qué ha cambiado de grupo el Castellón B?

El movimiento es el último capítulo de una configuración de Segunda Federación que ha sufrido diferentes modificaciones durante el verano.

El Castellón B había recuperado su plaza en la cuarta categoría del fútbol español después de que la SD Tarazona quedara adscrita a Tercera Federación por causas económicas. La vacante correspondió al filial castellonense, que inicialmente quedó encuadrado en el grupo 2 y, por tanto, debía competir principalmente contra clubes de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja.

Pero posteriormente apareció una nueva pieza en el puzle. La RFEF denegó la inscripción del CD Unión Malacitano, participante el curso anterior bajo otra forma jurídica, domicilio y denominación como FC La Unión Atlético, y esa vacante fue finalmente cubierta por el Salerm Cosmetics Puente Genil.

Esta circunstancia llevó a la federación española a estudiar otra distribución. La solución finalmente elegida mueve al Calamocha al grupo 2, al Castellón B al grupo 3, al Puente Genil al grupo 4 y al Atlético Paso al grupo 5. El criterio argumentado por la RFEF es mejorar la organización de la competición, reducir globalmente los kilómetros y aliviar desplazamientos y necesidades de pernocta.

No hay nuevo sorteo: el Castellón B hereda el calendario de La Unión

Hay un detalle especialmente importante para entender el nuevo calendario. La RFEF no ha repetido el sorteo de Segunda Federación.

La resolución establece expresamente que deben mantenerse los emparejamientos aprobados el pasado 30 de junio y sustituirse únicamente los clubes afectados por las modificaciones. De este modo, el Castellón B ocupa en el grupo 3 la posición y el calendario que se habían asignado inicialmente al FC La Unión Atlético, posteriormente transformado en CD Unión Malacitano SAD.

Ese intercambio explica que el filial albinegro aparezca ahora directamente en todos los emparejamientos que correspondían a esa plaza. Y el primero será un Castellón B-Intercity el 6 de septiembre.

Los 17 rivales del Castellón B

El nuevo grupo supone un escenario mucho más mediterráneo para el conjunto albinegro. Junto al Castellón B habrá otros siete equipos de la Comunitat Valenciana, seis de la Región de Murcia y cuatro de las Islas Baleares. La RFEF define oficialmente el grupo 3 mediante esos tres ámbitos territoriales.

Rivales de la Comunitat Valenciana

CD Alcoyano

UD Castellonense

CF La Nucía

Elche Ilicitano

Orihuela CF

CF Intercity

Valencia-Mestalla

Rivales de la Región de Murcia

CD Cieza

CF Lorca Deportiva

CD Minera

Real Murcia Imperial

UCAM Murcia

Yeclano Deportivo

Rivales de las Islas Baleares

UD Poblense

SCR Peña Deportiva

RCD Mallorca B

Atlético Baleares

El escenario deportivo cambia así radicalmente respecto al grupo que se había asignado inicialmente al Castellón B. En lugar de desplazamientos y enfrentamientos con clubs catalanes, aragoneses, navarros y riojanos, el filial se encontrará con derbis autonómicos, seis adversarios murcianos y cuatro viajes a Baleares.

Calendario completo del Castellón B en Segunda Federación 2026/2027

La RFEF ha publicado el calendario definitivo del grupo 3. Estas son las 34 jornadas del Castellón B, desde el estreno frente al Intercity hasta el cierre ante el Elche Ilicitano.

Las fechas corresponden a las jornadas oficiales y quedan pendientes de la concreción de días y horarios de cada encuentro.

Septiembre

Jornada 1 | 6 de septiembre

Castellón B - CF Intercity

Jornada 2 | 13 de septiembre

Castellón B - CD Alcoyano

Jornada 3 | 20 de septiembre

Valencia-Mestalla - Castellón B

Jornada 4 | 27 de septiembre

Orihuela CF - Castellón B.

Octubre

Jornada 5 | 4 de octubre

Castellón B - CF Lorca Deportiva

Jornada 6 | 11 de octubre

UD Poblense - Castellón B

Jornada 7 | 18 de octubre

Castellón B - CD Minera

Jornada 8 | 25 de octubre

Castellón B - CF La Nucía.

Noviembre

Jornada 9 | 1 de noviembre

Elche Ilicitano - Castellón B

Jornada 10 | 8 de noviembre

Castellón B - SCR Peña Deportiva

Jornada 11 | 15 de noviembre

Yeclano Deportivo - Castellón B

Jornada 12 | 22 de noviembre

Castellón B - UD Castellonense

Jornada 13 | 29 de noviembre

Real Murcia Imperial - Castellón B.

Diciembre

Jornada 14 | 6 de diciembre

CD Cieza - Castellón B

Jornada 15 | 13 de diciembre

Castellón B - RCD Mallorca B

Jornada 16 | 20 de diciembre

Atlético Baleares - Castellón B.

Enero

Tras el parón navideño, el Castellón B regresará a la competición el 10 de enero, cuando cerrará la primera parte del calendario frente al UCAM Murcia.

Jornada 17 | 10 de enero

Castellón B - UCAM Murcia

Jornada 18 | 17 de enero

CF Intercity - Castellón B

Jornada 19 | 24 de enero

Castellón B - Orihuela CF

Jornada 20 | 31 de enero

CD Minera - Castellón B.

Febrero

Jornada 21 | 6 de febrero

Castellón B - UD Poblense

Jornada 22 | 14 de febrero

CF Lorca Deportiva - Castellón B

Jornada 23 | 21 de febrero

Castellón B - Valencia-Mestalla

Jornada 24 | 28 de febrero

UD Castellonense - Castellón B.

Marzo

Jornada 25 | 7 de marzo

Castellón B - CD Cieza

Jornada 26 | 14 de marzo

SCR Peña Deportiva - Castellón B

Jornada 27 | 21 de marzo

UCAM Murcia - Castellón B

Jornada 28 | 28 de marzo

Castellón B - Yeclano Deportivo.

Abril

Jornada 29 | 4 de abril

CD Alcoyano - Castellón B

Jornada 30 | 11 de abril

Castellón B - Real Murcia Imperial

Jornada 31 | 18 de abril

RCD Mallorca B - Castellón B

Jornada 32 | 25 de abril

Castellón B - Atlético Baleares.

Mayo

Jornada 33 | 2 de mayo

CF La Nucía - Castellón B

Jornada 34 | 9 de mayo

Castellón B - Elche Ilicitano.

Nuevo reparto de los 90 equipos de Segunda Federación en los cinco grupos, con el Castellón B en el 3. / AGENCIAS

Un inicio con mucho acento autonómico

El arranque ofrece además una sucesión de partidos especialmente reconocibles para el filial. El Intercity y el Alcoyano visitarán Castellón en las dos primeras jornadas, antes de que el equipo encadene salidas frente al Valencia Mestalla y el Orihuela. Es decir, sus cuatro primeros compromisos serán contra otros tantos conjuntos de la Comunitat Valenciana.

Después llegará el Lorca Deportiva antes del primer desplazamiento a Baleares, el 11 de octubre contra el Poblense. El resto de visitas a las islas se producirán ante el Atlético Baleares el 20 de diciembre, la Peña Deportiva el 14 de marzo y el Mallorca B el 18 de abril.

El tramo final también presenta varios partidos de entidad. En sus últimas seis jornadas, el Castellón B deberá visitar Alcoi, Mallorca y La Nucía; mientras que recibirá al Real Murcia Imperial, Atlético Baleares y Elche Ilicitano. La temporada terminará, por tanto, el 9 de mayo en casa ante el filial del Elche.

Después de un verano en el que llegó a verse fuera de Segunda Federación y posteriormente fue incluido en un grupo diferente al definitivo, el Castellón B ya tiene por fin rival, calendario y hoja de ruta para la temporada 2026/27. Su nuevo camino empieza el 6 de septiembre ante el Intercity.