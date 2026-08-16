El nuevo mapa del Castellón B: sus 17 rivales y el calendario completo en Segunda Federación
El filial albinegro cambia el grupo 2 por el 3 y comenzará la competición liguera el 6 de septiembre, en casa (Gaetà Huguet), ante el Intercity
El equipo de Juan Casajús se medirá a rivales valencianos, murcianos y baleares, cerrando las 34 jornadas el 9 de mayo frente al Elche Ilicitano
El Castellón B ya conoce definitivamente el camino que tendrá que recorrer en Segunda Federación durante la temporada 2026/2027. Y es muy distinto al que tenía dibujado hace apenas unas semanas. La última reordenación de la categoría realizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha trasladado al filial albinegro del grupo 2 al grupo 3, integrado por equipos de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares.
El cambio también modifica por completo la nómina de adversarios del conjunto castellonense. El primer ejemplo llegará en la misma jornada inaugural: el Castellón B arrancará la competición el domingo 6 de septiembre frente al CF Intercity, como local. El calendario que manejaba inicialmente situaba al Terrassa como primer adversario del filial en esa fecha, antes de la última reconfiguración federativa.
La competición tendrá 34 jornadas (con 18 equipos en el grupo) y finalizará el 9 de mayo del 2027. El último encuentro del Castellón B será también como local, frente al Elche Ilicitano.
¿Por qué ha cambiado de grupo el Castellón B?
El movimiento es el último capítulo de una configuración de Segunda Federación que ha sufrido diferentes modificaciones durante el verano.
El Castellón B había recuperado su plaza en la cuarta categoría del fútbol español después de que la SD Tarazona quedara adscrita a Tercera Federación por causas económicas. La vacante correspondió al filial castellonense, que inicialmente quedó encuadrado en el grupo 2 y, por tanto, debía competir principalmente contra clubes de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja.
Pero posteriormente apareció una nueva pieza en el puzle. La RFEF denegó la inscripción del CD Unión Malacitano, participante el curso anterior bajo otra forma jurídica, domicilio y denominación como FC La Unión Atlético, y esa vacante fue finalmente cubierta por el Salerm Cosmetics Puente Genil.
Esta circunstancia llevó a la federación española a estudiar otra distribución. La solución finalmente elegida mueve al Calamocha al grupo 2, al Castellón B al grupo 3, al Puente Genil al grupo 4 y al Atlético Paso al grupo 5. El criterio argumentado por la RFEF es mejorar la organización de la competición, reducir globalmente los kilómetros y aliviar desplazamientos y necesidades de pernocta.
No hay nuevo sorteo: el Castellón B hereda el calendario de La Unión
Hay un detalle especialmente importante para entender el nuevo calendario. La RFEF no ha repetido el sorteo de Segunda Federación.
La resolución establece expresamente que deben mantenerse los emparejamientos aprobados el pasado 30 de junio y sustituirse únicamente los clubes afectados por las modificaciones. De este modo, el Castellón B ocupa en el grupo 3 la posición y el calendario que se habían asignado inicialmente al FC La Unión Atlético, posteriormente transformado en CD Unión Malacitano SAD.
Ese intercambio explica que el filial albinegro aparezca ahora directamente en todos los emparejamientos que correspondían a esa plaza. Y el primero será un Castellón B-Intercity el 6 de septiembre.
Los 17 rivales del Castellón B
El nuevo grupo supone un escenario mucho más mediterráneo para el conjunto albinegro. Junto al Castellón B habrá otros siete equipos de la Comunitat Valenciana, seis de la Región de Murcia y cuatro de las Islas Baleares. La RFEF define oficialmente el grupo 3 mediante esos tres ámbitos territoriales.
Rivales de la Comunitat Valenciana
- CD Alcoyano
- UD Castellonense
- CF La Nucía
- Elche Ilicitano
- Orihuela CF
- CF Intercity
- Valencia-Mestalla
Rivales de la Región de Murcia
- CD Cieza
- CF Lorca Deportiva
- CD Minera
- Real Murcia Imperial
- UCAM Murcia
- Yeclano Deportivo
Rivales de las Islas Baleares
- UD Poblense
- SCR Peña Deportiva
- RCD Mallorca B
- Atlético Baleares
El escenario deportivo cambia así radicalmente respecto al grupo que se había asignado inicialmente al Castellón B. En lugar de desplazamientos y enfrentamientos con clubs catalanes, aragoneses, navarros y riojanos, el filial se encontrará con derbis autonómicos, seis adversarios murcianos y cuatro viajes a Baleares.
Calendario completo del Castellón B en Segunda Federación 2026/2027
La RFEF ha publicado el calendario definitivo del grupo 3. Estas son las 34 jornadas del Castellón B, desde el estreno frente al Intercity hasta el cierre ante el Elche Ilicitano.
Las fechas corresponden a las jornadas oficiales y quedan pendientes de la concreción de días y horarios de cada encuentro.
Septiembre
Jornada 1 | 6 de septiembre
Castellón B - CF Intercity
Jornada 2 | 13 de septiembre
Castellón B - CD Alcoyano
Jornada 3 | 20 de septiembre
Valencia-Mestalla - Castellón B
Jornada 4 | 27 de septiembre
Orihuela CF - Castellón B.
Octubre
Jornada 5 | 4 de octubre
Castellón B - CF Lorca Deportiva
Jornada 6 | 11 de octubre
UD Poblense - Castellón B
Jornada 7 | 18 de octubre
Castellón B - CD Minera
Jornada 8 | 25 de octubre
Castellón B - CF La Nucía.
Noviembre
Jornada 9 | 1 de noviembre
Elche Ilicitano - Castellón B
Jornada 10 | 8 de noviembre
Castellón B - SCR Peña Deportiva
Jornada 11 | 15 de noviembre
Yeclano Deportivo - Castellón B
Jornada 12 | 22 de noviembre
Castellón B - UD Castellonense
Jornada 13 | 29 de noviembre
Real Murcia Imperial - Castellón B.
Diciembre
Jornada 14 | 6 de diciembre
CD Cieza - Castellón B
Jornada 15 | 13 de diciembre
Castellón B - RCD Mallorca B
Jornada 16 | 20 de diciembre
Atlético Baleares - Castellón B.
Enero
Tras el parón navideño, el Castellón B regresará a la competición el 10 de enero, cuando cerrará la primera parte del calendario frente al UCAM Murcia.
Jornada 17 | 10 de enero
Castellón B - UCAM Murcia
Jornada 18 | 17 de enero
CF Intercity - Castellón B
Jornada 19 | 24 de enero
Castellón B - Orihuela CF
Jornada 20 | 31 de enero
CD Minera - Castellón B.
Febrero
Jornada 21 | 6 de febrero
Castellón B - UD Poblense
Jornada 22 | 14 de febrero
CF Lorca Deportiva - Castellón B
Jornada 23 | 21 de febrero
Castellón B - Valencia-Mestalla
Jornada 24 | 28 de febrero
UD Castellonense - Castellón B.
Marzo
Jornada 25 | 7 de marzo
Castellón B - CD Cieza
Jornada 26 | 14 de marzo
SCR Peña Deportiva - Castellón B
Jornada 27 | 21 de marzo
UCAM Murcia - Castellón B
Jornada 28 | 28 de marzo
Castellón B - Yeclano Deportivo.
Abril
Jornada 29 | 4 de abril
CD Alcoyano - Castellón B
Jornada 30 | 11 de abril
Castellón B - Real Murcia Imperial
Jornada 31 | 18 de abril
RCD Mallorca B - Castellón B
Jornada 32 | 25 de abril
Castellón B - Atlético Baleares.
Mayo
Jornada 33 | 2 de mayo
CF La Nucía - Castellón B
Jornada 34 | 9 de mayo
Castellón B - Elche Ilicitano.
Un inicio con mucho acento autonómico
El arranque ofrece además una sucesión de partidos especialmente reconocibles para el filial. El Intercity y el Alcoyano visitarán Castellón en las dos primeras jornadas, antes de que el equipo encadene salidas frente al Valencia Mestalla y el Orihuela. Es decir, sus cuatro primeros compromisos serán contra otros tantos conjuntos de la Comunitat Valenciana.
Después llegará el Lorca Deportiva antes del primer desplazamiento a Baleares, el 11 de octubre contra el Poblense. El resto de visitas a las islas se producirán ante el Atlético Baleares el 20 de diciembre, la Peña Deportiva el 14 de marzo y el Mallorca B el 18 de abril.
El tramo final también presenta varios partidos de entidad. En sus últimas seis jornadas, el Castellón B deberá visitar Alcoi, Mallorca y La Nucía; mientras que recibirá al Real Murcia Imperial, Atlético Baleares y Elche Ilicitano. La temporada terminará, por tanto, el 9 de mayo en casa ante el filial del Elche.
Después de un verano en el que llegó a verse fuera de Segunda Federación y posteriormente fue incluido en un grupo diferente al definitivo, el Castellón B ya tiene por fin rival, calendario y hoja de ruta para la temporada 2026/27. Su nuevo camino empieza el 6 de septiembre ante el Intercity.
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