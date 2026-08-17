Conexión Orellut: El CD Castellón estrena temporada con autoridad en Zubieta

En Conexión Orellut iniciamos la temporada con el análisis del primer partido liguero y del primer triunfo de los albinegros en Zubieta ante el Sanse.

Además, repasamos los cambios en la plantilla, el cierre del mercado y las necesidades del equipo, así como las opciones de los nuevos fichajes de ganarse un puesto en el once orellut.

Con José Luis Gual, Luis Pastor, Dejan Racic e Iván Campos.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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