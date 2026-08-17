El inverosímil dato con el que el Sabadell pone en alerta al Castellón

El Sabadell ha cambiado de categoría dos veces en apenas dos años, ha pasado de Segunda Federación al fútbol profesional y ha renovado buena parte de su plantilla por el camino. Hay algo, sin embargo, que permanece inalterable: hacerle un gol se ha convertido en una misión de enorme dificultad. Es una de las conclusiones de su regreso al fútbol profesional, saldado con un 0-0 frente al Sporting de Gijón en El Molinón, donde llegó a fallar un penalti.

El próximo rival del Castellón, este domingo a las 19.00 horas en Castalia, aterrizará en la capital de la Plana respaldado por un dato tan llamativo como revelador.

El conjunto arlequinado ha dejado su portería a cero en 41 de sus últimos 81 partidos de liga regular y play-off. Es decir, su rival no ha conseguido marcarle en el 50,6% de sus encuentros desde que comenzó la temporada 2024/2025. Más de una portería a cero cada dos partidos durante un recorrido que abarca tres categorías distintas.

La última llegó este lunes 17 de agosto del 2026, en su regreso a Segunda División cinco años después. El Sabadell salió con un 0-0 de El Molinón frente al Sporting y prolongó en el fútbol profesional una tendencia que ya se había convertido en su principal argumento para escalar categorías.

De 16 a 24 porterías a cero

La secuencia comienza en la temporada 2024/2025, cuando el Sabadell todavía militaba en Segunda Federación. Entre las 34 jornadas de la fase regular y los cuatro encuentros del play-off de ascenso consiguió 16 porterías a cero en 38 partidos.

Torrent, Espanyol B, Lleida, Cornellà, Elche Ilicitano, Mallorca B, Alzira, Terrassa, Olot, Peña Deportiva, Badalona Futur y Valencia Mestalla fueron algunos de los equipos incapaces de marcarle. La fortaleza defensiva también apareció cuando más la necesitó, en la promoción: mantuvo el cero en las visitas al Eibar B (0-1) y al UCAM Murcia (0-0), resultados que contribuyeron a devolverlo a Primera Federación.

Y lo que parecía difícil de mejorar se disparó todavía más la pasada campaña. El Sabadell alcanzó 24 porterías a cero en sus 42 encuentros de liga y promoción de ascenso: 22 durante la fase regular de Primera Federación y otras dos en los partidos decisivos de las eliminatorias ante el Real Madrid Castilla y el Zamora.

Fue precisamente ahí donde apareció con toda su dimensión la figura de Diego Fuoli. El guardameta aragonés terminó el curso con 23 partidos sin encajar, estableciendo un nuevo récord de porterías a cero en Primera Federación. La propia RFEF destacó al terminar la temporada un registro acompañado por otra cifra contundente: el Sabadell solo había recibido 27 goles durante la fase regular, el mejor dato de su grupo.

El listado de las dos últimas temporadas

Temporada 2024/2025: 16

Torrent 0-0 Sabadell

Sabadell 2-0 Espanyol B

Lleida 0-1 Sabadell

Sabadell 1-0 Cornellà

Sabadell 3-0 Elche Ilicitano

Mallorca B 0-2 Sabadell

Alzira 0-0 Sabadell

Sabadell 0-0 Terrassa

Olot 0-1 Sabadell

Sabadell 4-0 Alzira

Sabadell 4-0 Mallorca B

Sabadell 1-0 Peña Deportiva

Sabadell 5-0 Badalona Futur

Valencia Mestalla 0-3 Sabadell

Eibar B 0-1 Sabadell (play-off)

UCAM Murcia 0-0 Sabadell (play-off)

Temporada 2025/2026: 24

Sabadell 0-0 Eldense

Sabadell 0-0 Cartagena

Sabadell 1-0 Villarreal B

Antequera 0-0 Sabadell

Sabadell 0-0 Teruel

Alcorcón 0-3 Sabadell

Sabadell 0-0 Gimnàstic

Sabadell 0-0 Tarazona

Sabadell 1-0 Sevilla Atlético

Sabadell 2-0 UD Ibiza

Real Murcia 0-1 Sabadell

Sabadell 2-0 Atlético Madrileño

Sabadell 5-0 Marbella

Teruel 0-1 Sabadell

Sabadell 0-0 Alcorcón

Sabadell 2-0 Atlético Sanluqueño

Cartagena 0-0 Sabadell

Gimnàstic 0-0 Sabadell

Sabadell 4-0 Europa

Sabadell 1-0 Hércules

Marbella 0-1 Sabadell

Tarazona 0-2 Sabadell

Sabadell 3-0 Real Madrid Castilla (play-off)

Sabadell 4-0 Zamora (play-off)

Fuoli sigue cerrando la puerta

El salto a Segunda no ha cambiado el guion. En la primera jornada, Fuoli volvió a dejar su portería intacta en El Molinón, un escenario tradicionalmente exigente, permitiendo al Sabadell sumar su primer punto en su regreso al fútbol profesional.

Y pudo ser incluso más. El conjunto de Ferran Costa tuvo la gran oportunidad del encuentro antes del primer cuarto de hora, cuando Emanuel Gularte cometió penalti sobre Edgar. Yanis Rahmani asumió el lanzamiento, pero mandó el balón fuera. El Sporting reaccionó después y también obligó a Fuoli a intervenir, pero no encontró la manera de superar al meta arlequinado.

El partido también dejó el debut de Nicholas Gioacchini. El delantero estadounidense entró en la segunda mitad apenas unas horas después de que el Sabadell hubiese anunciado oficialmente su fichaje hasta el 2028.

El reto pasa ahora a Castalia

Así llegará el Sabadell al primer partido del curso en Castalia, fijado para este domingo 23 de agosto, a las 19.00 horas.

El Castellón de Pablo Hernández, que comenzó la temporada venciendo por 0-1 a la Real Sociedad B, tendrá enfrente a un recién ascendido que ha demostrado durante dos temporadas que su fortaleza defensiva no depende de una racha puntual.

Los números dibujan la dimensión del reto: 16 porterías a cero en 2024/2025, 24 en 2025/26 y una más para inaugurar la 2026/2027. En total, 41 en 81 partidos de la fase regular y el y play-off. O, expresado de otra forma, durante los dos últimos años existe una probabilidad superior al 50% de que un partido oficial del Sabadell termine con su rival sin marcar.

El Castellón, uno de los equipos con mayor vocación ofensiva de la categoría, será el siguiente en intentar derribar el muro. El domingo, en Castalia, comprobará si el inverosímil dato defensivo del Sabadell también resiste el salto al fútbol profesional.