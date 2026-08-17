Luces, (Ousmane) Camara... y goles: el delantero guineano promete mucha 'acción' en el Castellón

Ousmane Camara ha necesitado apenas siete minutos para recordar al CD Castellón todo lo que puede darle. Seis minutos del nuevo campeonato, un centro de Raúl Sánchez y un remate que terminó convirtiéndose en el primer gol albinegro de la temporada 2026/2027 y en tres puntos.

El delantero guineano decidió el estreno ante la Real Sociedad B (0-1) y comenzó el curso de la misma forma en la que terminó siendo uno de los nombres propios del anterior: marcando.

Luces, Camara... y goles

Mientras su nombre ha circulado durante el verano por los despachos y el mercado de fichajes, el atacante ha vuelto a escoger el terreno que mejor conoce para reivindicarse. El césped. Hubo interés del Real Oviedo, sondeos procedentes de otras competiciones y conversaciones alrededor de un posible traspaso, pero Camara continúa vestido de albinegro y su primera intervención realmente importante del curso ha terminado exactamente donde tantas otras durante el último año: dentro de la portería rival.

Doce goles que cambiaron su dimensión

El contexto explica mejor la dimensión actual de Camara. El delantero terminó la pasada temporada con 12 goles en 37 partidos de LaLiga Hypermotion, 29 de ellos como titular. Fue el segundo máximo goleador del Castellón (únicamente por detrás de Álex Calatrava) y acabó además instalado entre los delanteros más productivos de toda la categoría.

Pero sus cifras van más allá del número bruto de goles. Camara disputó alrededor de 2.450 minutos, lo que situó su promedio en aproximadamente 0,44 goles por cada 90 minutos. Traducido a una cifra todavía más gráfica: encontró la portería rival una vez cada 204 minutos. A sus 12 tantos añadió tres asistencias, por lo que participó directamente en 15 goles del Castellón durante el campeonato.

También necesitó relativamente poco volumen para marcar. Según los registros estadísticos disponibles de la pasada campaña, realizó 52 remates, 29 de ellos entre los tres palos, y cerró el curso con una tasa de conversión próxima al 23%. Es decir, casi uno de cada cuatro disparos terminó en gol.

Son cifras que explican por qué el Castellón ha considerado al guineano uno de sus principales activos ofensivos.

Un delantero cada vez más completo

La evolución de Camara no se ha producido exclusivamente delante de la portería. Durante la pasada temporada también mejoró notablemente algunos parámetros de su juego respecto al curso anterior. Su precisión en el pase pasó aproximadamente del 70% al 77%, aumentó su participación en la elaboración ofensiva y ganó importancia en zonas avanzadas.

Pero donde realmente se disparó su incidencia fue cerca del área. Su peso sobre el xG (goles esperados) total del Castellón pasó de aproximadamente un 26% a más de un 33%, mientras que su porcentaje de remates dirigidos entre los tres palos creció del 29,6% al 53,8%. Su producción goleadora por 90 minutos también evolucionó de 0,24 a 0,40.

La fotografía es clara: Camara no solo marcó más; se convirtió en un delantero mucho más eficiente.

Potencia, velocidad al espacio, capacidad para fijar centrales y una zurda cada vez más productiva han terminado formando un perfil difícil de encontrar en la categoría.

De Auxerre a Castalia

El crecimiento de Camara en Castellón es el último capítulo de una trayectoria construida principalmente en Francia. El atacante guineano se formó en la estructura del AJ Auxerre, uno de los clubs franceses con mayor tradición en el trabajo de cantera, después de llegar muy joven a Europa. Posteriormente fue escalando hasta el primer equipo.

En la primera mitad de la temporada 2023/2024 disputó 12 encuentros de Ligue 2 con el Auxerre, en los que anotó dos goles y repartió una asistencia. También acumuló minutos con el filial antes de salir cedido durante el mercado de invierno.

Su siguiente destino fue el Annecy. Y allí apareció una versión mucho más goleadora. Durante su cesión firmó seis goles y dos asistencias en 15 partidos, unos números que terminaron llamando la atención del Castellón.

El club albinegro apostó por él en el verano del 2024 y alcanzó un acuerdo con el Auxerre para su traspaso.

De apuesta a activo de mercado

Dos años después, aquella operación adquiere otra perspectiva.

El Castellón desembolsó alrededor de medio millón de euros para incorporar a Camara procedente del Auxerre. Su rendimiento posterior ha multiplicado considerablemente su cotización.

Este verano, el Real Oviedo fue uno de los equipos que más seriamente se movió por él. Desde Asturias incluso se informó de que el futbolista veía con buenos ojos la operación, aunque las pretensiones económicas del Castellón impidieron que las conversaciones avanzaran.

El mercado continúa abierto, pero Camara parece haberse mantenido ajeno a toda esa rumorología cuando ha llegado el momento de competir: su primera respuesta ha sido un gol.

Castalia, su escenario

Hay además un componente difícil de cuantificar únicamente con estadísticas. Camara tiene una relación especial con Castalia. Su explosividad conecta con una grada que disfruta especialmente cuando el Castellón encuentra espacios y puede acelerar. El delantero ha dejado allí algunos de sus partidos más recordados desde que llegó al club.

Uno de ellos apareció la pasada temporada frente al Mirandés, cuando anotó un doblete saliendo desde el banquillo. Aquella actuación tuvo además dimensión histórica: se convirtió en el sexto futbolista del Castellón capaz de firmar dos goles como suplente en un partido de Primera o Segunda División.

Fue una de las noches que terminaron de confirmar que Camara había dejado de ser únicamente un proyecto interesante para convertirse en uno de los jugadores capaces de cambiar un partido.

Y eso es precisamente lo que ha vuelto a hacer en la primera jornada.

De 12 a 13

La temporada pasada terminó con 12 goles ligueros. La nueva ha necesitado siete minutos para estrenar el contador: Uno de uno.

Ousmane Camara, autor del primer gol de la temporada 2026/2027. / LALIGA HYPERMOTION

Un partido, un gol y tres puntos para el Castellón.

Los números todavía son pequeños porque el curso acaba de comenzar, pero la tendencia viene de mucho más atrás. Camara ha ido aumentando progresivamente su protagonismo desde su llegada a Castalia hasta convertirse en uno de los futbolistas más determinantes del ataque albinegro.

El mercado podrá seguir hablando de precios, ofertas e intereses. El Castellón sabe lo que tiene. Y Ousmane Camara sigue respondiendo con goles.