De Segunda Federación a Castalia en dos años: así es el Sabadell, próximo rival del Castellón

Hace apenas dos años, el CE Sabadell estaba en Segunda Federación, el cuarto escalón del fútbol español. Ahora vuelve a competir en Segunda División y será el primer equipo que visite Castalia esta temporada.

El conjunto catalán debuta este lunes 17 de agosto del 2026 en El Molinón ante el Sporting de Gijón y, seis días después, viajará a Castelló para medirse al CD Castellón el domingo 23, a las 19.00 horas.

Dos ascensos consecutivos, un entrenador de solo 31 años y una plantilla que mezcla la base que logró subir con futbolistas de amplia experiencia profesional marcan el regreso de un histórico.

📌 El Sabadell, de un vistazo

Fundación: 1903

Estadio: Nova Creu Alta

Entrenador: Ferran Costa

Edad del técnico: 31 años

Temporada 2024/2025: Segunda Federación

Temporada 2025/2026: Primera Federación

Temporada 2026/2027: Segunda División

Última campaña en Segunda: 2020/2021

Mejor clasificación histórica: 4º en Primera División

Temporadas en Primera: 14

Próximo partido ante el Castellón: domingo 23 de agosto, 19.00 horas, Castalia

🚀 Dos años, dos ascensos

La evolución del CE Sabadell ha sido fulgurante.

2024-25 → Segunda Federación

⬆️ Ascenso a Primera Federación

2025-26 → Primera Federación

⬆️ Ascenso a Segunda División

2026-27 → LaLiga Hypermotion

El equipo arlequinado regresó primero a Primera Federación y no necesitó un periodo de adaptación. En su primera temporada consiguió encadenar un nuevo ascenso y regresar al fútbol profesional.

El Sabadell cerró la última liga regular con 68 puntos y cimentó buena parte de su éxito en una gran fortaleza defensiva: solo recibió 27 goles y fue el equipo menos goleado de toda Primera Federación.

Después tuvo que superar dos eliminatorias de play-off.

Su camino hacia Segunda

➡️ Real Madrid Castilla: remontó dos goles de desventaja y ganó 3-0 en la Nova Creu Alta.

➡️ Zamora: perdió 1-0 fuera y respondió con un contundente 4-0 en casa.

✅ Resultado: ascenso a Segunda División cinco años después.

Aficionados del Sabadell celebran el ascenso a LaLiga Hypermotion. / CE SABADELL

👨‍🏫 Ferran Costa, un técnico de 31 años

Uno de los grandes nombres del proyecto es Ferran Costa.

A sus 31 años, inicia su primera experiencia en Segunda División y lo hace como el entrenador más joven de la categoría.

Su Sabadell destacó la pasada campaña por ser un conjunto compacto, intenso y especialmente difícil de superar.

El dato resume buena parte de su filosofía:

🥅 27 goles encajados en toda la liga regular.

Ningún equipo de Primera Federación recibió menos.

El objetivo inicial del club es claro: consolidarse nuevamente en el fútbol profesional.

🆕 Principales fichajes del Sabadell

El ascenso ha llevado al club catalán a incorporar jugadores con experiencia para elevar el nivel competitivo de la plantilla.

⭐ Edgar González

Posición: central / centrocampista

Procedencia: Almería

Experiencia: Betis, Oviedo y Almería

Uno de los fichajes de mayor nombre. Edgar González acumula más de 180 encuentros entre Primera y Segunda y fue campeón de la Copa del Rey con el Betis.

⭐ Pere Pons

Posición: centrocampista

Edad: 33 años

Procedencia: AEK Larnaca

Un futbolista con una enorme experiencia. Fue una pieza importante del Girona y cuenta con más de 200 partidos con el conjunto catalán entre Primera y Segunda, además de haber jugado en el Alavés.

⭐ Yanis Rahmani

Posición: extremo

Procedencia: Cartagena

Un atacante sobradamente conocido en Segunda. Acumula cerca de 180 partidos en la categoría y la pasada campaña marcó seis tantos durante su etapa en Cartagena.

El resto de altas

🔹 Pipa – lateral derecho

🔹 Óscar Sanz – centrocampista

🔹 Miki Codina – defensa

🔹 Alain Ribeiro – centrocampista ofensivo

🔹 Gastón Valles – delantero

🔹 Xavi Moreno – extremo

🔹 José Luis Catalá – defensa

🔹 Nikolay Obolskiy – delantero

En total, el Sabadell ha acometido una importante renovación para afrontar el salto de categoría.

🚪 Las principales bajas

También se han producido salidas respecto al equipo del ascenso.

Entre ellas destacan:

❌ David Astals – final de cesión y regreso al Ibiza

❌ Carlos García-Die – rescisión de contrato

❌ Jan Molina

❌ Tito Tolosa

❌ Rubén Martínez – retirada

La despedida de Rubén Martínez tiene un carácter especial. El veterano jugador puso fin a su carrera después de superar los 500 encuentros oficiales y pasó a formar parte de la estructura deportiva del club.

👀 Cinco jugadores que deberá vigilar el Castellón

🧤 Diego Fuoli

El guardameta fue una de las piezas importantes del equipo menos goleado de Primera Federación.

🧱 Bonaldo

Central del bloque que ha protagonizado el crecimiento del Sabadell en las últimas temporadas.

⚙️ Quadri

Potencia física y equilibrio para el centro del campo. Uno de los futbolistas importantes en el esquema de Ferran Costa.

⚡ Joel Priego

Especialmente decisivo en el tramo final de la pasada temporada. Su doblete ante el Real Madrid Castilla fue clave para alcanzar la eliminatoria definitiva del ascenso.

🎯 Miguelete

Uno de los principales argumentos ofensivos.

Ha marcado 17 goles en sus dos primeras temporadas como arlequinado y ha renovado su contrato hasta 2028.

🧬 El núcleo que ha pasado de Segunda Federación a Segunda División

Una de las particularidades del Sabadell es que varios jugadores han vivido toda la escalada del equipo.

Entre quienes ya estaban en Segunda Federación y han conseguido alcanzar ahora el fútbol profesional aparecen:

José Ortega · Bonaldo · Kaiser · Ton Ripoll · Urri · Miguelete

Urri, además, estrena capitanía esta temporada.

Son la representación de un proyecto que no se ha reconstruido completamente después de cada ascenso, sino que ha mantenido una parte importante de su columna vertebral.

🏟️ Un histórico que llegó a jugar en Europa

El Sabadell puede ser un recién ascendido, pero no es un desconocido en el fútbol profesional.

Fundado en 1903, el conjunto arlequinado acumula:

🏆 14 temporadas en Primera División

📈 Un cuarto puesto en Primera como mejor clasificación histórica

🌍 Una participación europea

Su momento de mayor esplendor llegó a finales de los años sesenta.

El Sabadell acabó cuarto en Primera División en la temporada 1968-69, lo que le permitió disputar posteriormente la Copa de Ferias, competición precursora de la actual Europa League.

🤝 Un precedente este mismo verano

Castellón y Sabadell ya se han enfrentado esta pretemporada.

Fue el pasado 18 de julio en la Ciudad Deportiva de La Coma.

CD Castellón 2-0 CE Sabadell

⚽ Álvaro García

⚽ Miguelón

El Castellón resolvió aquel amistoso antes del descanso.

Sin embargo, el contexto será muy diferente el próximo domingo. Aquel era uno de los primeros ensayos del verano y el Sabadell todavía estaba construyendo la plantilla con la que afrontará su regreso a Segunda.

📅 La semana del Sabadell

Lunes 17 de agosto

🏟️ Sporting - Sabadell

📍 El Molinón

➡️ Debut en Segunda

Domingo 23 de agosto

🏟️ Castellón - Sabadell

📍 Castalia

🕖 19.00 horas

El encuentro de este lunes en Gijón ofrecerá así al CD Castellón una primera referencia real del nivel del Sabadell en competición oficial.

Un rival recién ascendido, sí. Pero también un equipo que llega impulsado por dos ascensos consecutivos y que en apenas dos años ha recorrido el camino que separa la Segunda RFEF del fútbol profesional.