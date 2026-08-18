Camara se gana al albinegrismo desde el principio: ¡mejor jugador del Castellón en Zubieta!

Ousmane Camara ha necesitado solo una jornada para volver a ganarse al albinegrismo. Los lectores de Mediterráneo han elegido al delantero guineano como mejor jugador del CD Castellón en el estreno liguero de Zubieta, después de que su gol diese a los de Pablo Hernández los primeros tres puntos de la temporada frente a la Real Sociedad B (0-1).

Y lo ha hecho con una diferencia contundente. Camara ha recibido el 58% de los votos en la encuesta realizada por este periódico entre sus lectores para valorar a los futbolistas albinegros en la primera jornada de LaLiga Hypermotion. Una elección que confirma las sensaciones que dejó el 9 sobre el terreno de juego: fue el jugador más peligroso del Castellón y el autor de la acción que decidió el encuentro.

Camara apenas necesitó seis minutos

El delantero salió enchufado desde el primer balón. Ya había obligado a intervenir a Fraga con un remate en los primeros compases cuando, a los seis minutos, apareció dentro del área para convertir un centro de Raúl Sánchez en el 0-1. Fue el primer gol del Castellón esta temporada y acabó valiendo una victoria.

Pero su actuación fue bastante más que el tanto. Camara fue una amenaza constante para la defensa de la Real Sociedad B, atacó los espacios, peleó cada balón con los centrales y volvió a poner a prueba al guardameta local en la recta final. El propio club destacó su carácter «incansable e incisivo» en el encuentro de Zubieta.

El africano volvió así a demostrar una de las cualidades que le convirtieron en una pieza fundamental durante la pasada campaña: su capacidad para generar peligro incluso cuando el Castellón no domina el partido. En Zubieta, el equipo de Pablo Hernández empezó con mucha fuerza, bajó su producción ofensiva con el paso de los minutos y tuvo que proteger una ventaja mínima ante el empuje del filial txuri-urdin.

Una respuesta después de un verano con rumores

El estreno también tiene un componente de reivindicación para Camara. El atacante viene de una temporada en la que terminó con 12 goles en 37 partidos y durante este verano su nombre ha aparecido relacionado con otros equipos, entre ellos el Real Oviedo. Sin embargo, ninguna operación cristalizó y el guineano ha comenzado el nuevo curso haciendo lo que mejor sabe: marcando.

Su gol en Zubieta supone además una declaración de intenciones en una plantilla que ha aumentado notablemente la competencia ofensiva. Pablo Hernández dispone de más alternativas para esta temporada, pero Camara empieza el campeonato manteniendo el estatus que se ganó el pasado curso.

El albinegrismo dicta sentencia

Así lo han entendido también los lectores de Mediterráneo. Casi seis de cada diez participantes en la votación (el 58%) han señalado a Camara como el futbolista más destacado del Castellón en el primer partido oficial de la temporada.

Una elección difícilmente discutible después de su impacto en Zubieta. El Castellón necesitaba empezar bien un curso en el que vuelve a mirar hacia la zona alta y encontró en su delantero la vía más rápida. Seis minutos, un gol, tres puntos y el respaldo del albinegrismo. Camara ha empezado fuerte.