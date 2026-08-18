El Castellón cumple con la tradición antes de volver a Castalia: ofrenda a la Mare de Déu del Lledó

El CD Castellón ha cumplido este martes, 18 de agosto del 2026, con una de las tradiciones que acompañan cada inicio de temporada albinegro. El club ha realizado a las 19.00 horas la tradicional ofrenda floral a la Mare de Déu del Lledó, patrona de Castelló, en su basílica.

La representación albinegra ha estado encabezada por el primer equipo, que ha acudido acompañado por el equipo femenino y la junta directiva. Todos ellos han ofrecido sus flores a la patrona de la ciudad en un acto que, un año más, ha formado parte de la agenda del Castellón en los primeros compases de la nueva campaña.

🌹 LA CITA

📅 Martes 18 de agosto del 2026

🕖 19.00 horas

📍 Basílica de la Mare de Déu del Lledó

⚽ Primer equipo, femenino y junta directiva

Una tradición antes del regreso a Castalia

La ofrenda se ha producido en un momento especial del arranque de temporada. El conjunto dirigido por Pablo Hernández ya ha estrenado oficialmente el curso y ahora cuenta los días para reencontrarse con su afición en el SkyFi Castalia.

Será este domingo 23 de agosto, a las 19.00 horas, frente al CE Sabadell, en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion.

De esta manera, la visita a la patrona se ha celebrado solo cinco días antes del primer encuentro oficial de la temporada en Castalia.

El equipo albinegro ha llegado a este acto después de comenzar la Liga con buen pie. El Castellón se ha impuesto 0-1 a la Real Sociedad B en Zubieta, sumando sus primeros tres puntos del curso.

El Sabadell, un rival conocido este verano

El enfrentamiento con el Sabadell tiene además un precedente muy reciente. Ambos equipos ya se han medido durante la pretemporada, en un amistoso que ha terminado con la victoria albinegra por 2-0.

Ahora el escenario y, sobre todo, el contexto serán distintos. Habrá puntos en juego y Castalia abrirá sus puertas por primera vez esta temporada para un partido oficial.

Antes de ese regreso a casa, el Castellón ha mantenido su tradicional cita con la Mare de Déu del Lledó, una visita que ha vuelto a unir al club con una de las costumbres más arraigadas de la ciudad en cada inicio de campaña.