Juanjo Nieto, un viaje de ida y vuelta de casi 5.000 días... y no es el jugador que más tardó en volver al Castellón

Cuatro mil novecientos ochenta y tres días. Ese es el tiempo que separa los dos últimos partidos oficiales de Juanjo Nieto con el CD Castellón.

Casi 5.000 días, 13 años y cerca de ocho meses, entre dos apariciones con la misma camiseta pero en dos momentos completamente diferentes de su carrera y también de la historia reciente del conjunto albinegro.

El punto de partida fue un campo de Tercera División. El de llegada, el fútbol profesional. Entre medias, una carrera entera.

4.983 DÍAS13 años y casi ocho meses entre dos partidos oficiales con el Castellón

📅 22 de diciembre del 2012: la última vez

Para encontrar la anterior aparición oficial de Juanjo Nieto con el Castellón hay que viajar hasta el 22 de diciembre de 2012.

El conjunto albinegro visitaba al Catarroja en una jornada de Tercera División. Nieto tenía solo 18 años, todavía estaba en edad juvenil y comenzaba a tener sus primeras oportunidades con el primer equipo.

El Castellón ganó aquel encuentro por 0-2.

Entonces nadie podía saber que pasarían casi 14 años hasta que Nieto volviera a disputar otro partido oficial con el club en el que se había formado.

Aquella tarde de diciembre fue un punto y seguido que acabó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una pausa gigantesca.

El contador comenzó allí.

🔙 CASTELLÓN → CASTELLÓN

La historia se entiende todavía mejor viendo todo lo que ocurrió entre un partido y otro.

Castellón

↓

Valladolid Promesas

↓

Atlético Baleares

↓

Mallorca

↓

Hércules

↓

Oviedo

↓

Almería

↓

Huesca

↓

Celje (Eslovenia)

↓

Castellón

Nieto salió de Castalia en 2013 para incorporarse al Valladolid Promesas y comenzó un recorrido que le permitió crecer lejos de casa.

Pasó por Atlético Baleares, Mallorca y Hércules, se consolidó posteriormente en Segunda División con el Oviedo, jugó también en Almería y Huesca y terminó viviendo una experiencia en el extranjero con el Celje esloveno. Más de una década acumulando partidos, vestuarios, ciudades, experiencias y kilómetros antes de cerrar el círculo este verano.

El futbolista que regresó ya no era aquel juvenil que buscaba hacerse sitio en un Castellón de Tercera. Volvió con 31 años, experiencia en el fútbol profesional y competiciones europeas y con un importante bagaje a sus espaldas.

Pero aún faltaba el último paso.

Volver a jugar.

El 16 de diciembre del 2012, en Castalia: un Castellón-Eldense con Juanjo Nieto. / MEDITERRÁNEO

⚽ 14 de agosto del 2026: vuelta a empezar

La espera terminó en Zubieta. Pablo Hernández incluyó a Juanjo Nieto en el once del Castellón frente a la Real Sociedad B y el lateral volvió a disputar un encuentro oficial con la camiseta albinegra.

El Castellón ganó 0-1 y comenzó la Liga sumando tres puntos. Para Nieto, además, el partido tuvo un significado añadido. Habían pasado exactamente 4.983 días desde aquella visita al Catarroja.

De diciembre de 2012 a agosto de 2026. De los 18 a los 31 años. De Tercera División a Segunda.

📲 Un dato para la historia

La dimensión del regreso la puso sobre la mesa el historiador Guillermo Viciano, que recuperó uno de esos datos que permiten unir épocas muy diferentes del Castellón.

El intervalo de Nieto es el tercero más largo de la historia del club entre dos partidos oficiales de un mismo futbolista. Y los dos únicos jugadores que aparecen por delante pertenecen a capítulos mucho más lejanos de la historia albinegra.

🏆 LOS REGRESOS MÁS LARGOS DEL CASTELLÓN

1. Pauet

5.628 días

2. Manuel Badenes

4.991 días

3. Juanjo Nieto

4.983 días

Solo ocho días separan a Nieto de Manuel Badenes, uno de los grandes nombres de la historia del fútbol castellonense.

El dato permite colocar su regreso en una perspectiva distinta. Ya no se trata únicamente de que un futbolista formado en el club vuelva a casa después de muchos años. Se trata de una ausencia tan larga que para encontrar precedentes hay que buscar en otras generaciones del Castellón.

Pauet, Badenes y Nieto. Tres futbolistas, tres épocas y un mismo escudo.

Dos Castellón completamente diferentes

Los 4.983 días cuentan también otra historia: la transformación que ha experimentado el propio club.

Cuando Nieto disputó aquel último encuentro en 2012, el Castellón militaba en Tercera División y atravesaba una etapa muy alejada de su pasado en el fútbol profesional. Cuando volvió a aparecer en un partido oficial, casi catorce años después, lo hizo con un Castellón nuevamente asentado en Segunda División.

El trayecto de Nieto se parece, en cierta manera, al del propio club. Ambos tuvieron que recorrer un largo camino para volver.

El futbolista pasó por numerosos equipos, llegó al fútbol profesional y salió incluso de España. El Castellón atravesó categorías, reconstrucciones y ascensos hasta recuperar su sitio. Sus caminos volvieron a encontrarse este verano.

⏱️ EL VIAJE DE JUANJO NIETO

22 de diciembre del 2012

Último partido oficial con el Castellón

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2013

Sale de la cantera albinegra

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Valladolid · At. Baleares · Mallorca · Hércules · Oviedo · Almería · Huesca · Celje

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2026

Regresa al CD Castellón

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14 de agosto de 2026

Vuelve a jugar un partido oficial

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Durante ese tiempo cambiaron los equipos, las ciudades, la categoría del Castellón y hasta el país en el que jugaba Nieto. Lo único que permaneció fue el vínculo con el punto de partida.

Casi 5.000 días después, Juanjo Nieto terminó su viaje de ida y vuelta donde había comenzado. En el Castellón.