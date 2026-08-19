Al Castellón B le dejan plantado para el penúltimo amistoso
El Intercity cancela el encuentro previsto para este sábado del filial, que este miércoles recibe al Atlético Saguntino
Nuevo cambio de planes en la pretemporada del Castellón B y con una curiosidad añadida. El filial albinegro no disputará finalmente este sábado, 22 de agosto del 2026, el amistoso previsto frente al CF Intercity, precisamente el equipo contra el que comenzará la temporada oficial apenas dos semanas después.
El CD Castellón comunicó este martes, 18 de agisto, a través de sus redes sociales la cancelación del encuentro «por motivos ajenos al club». La entidad albinegra se ha movido rápidamente para encontrar una alternativa y el equipo viajará finalmente a Catalunya para medirse este viernes, a las 12.00 horas, al Girona B, en la localidad gerundense de Vidreres.
El cambio modifica la recta final de una preparación que entra ya en su momento decisivo. Antes de desplazarse a tierras catalanas, el Castellón B tiene otro examen: este miércoles, a las 19.00 horas, se enfrentará al Atlético Saguntino en las instalaciones de Gaetà Huguet.
🔄 Así cambia la pretemporada del Castellón B
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO
⚽ Castellón B - Atlético Saguntino
🕖 19.00 horas
📍 Gaetà Huguet
VIERNES 21 DE AGOSTO
⚽ Girona B - Castellón B
🕛 12.00 horas
📍 Vidreres (Girona)
SÁBADO 22 DE AGOSTO
❌ Castellón B - Intercity, CANCELADO
La particularidad está en el rival que ha dejado de formar parte de la pretemporada.
El Intercity, de amistoso a primer rival de Liga
El Intercity no era un adversario cualquiera dentro del calendario estival del filial.
La Real Federación Española de Fútbol confirmó el pasado viernes una nueva reorganización de Segunda Federación que afectó directamente al Castellón B. El filial había quedado anteriormente encuadrado en el grupo 2, pero la última redistribución de la competición lo trasladó definitivamente al grupo 3, junto a los equipos de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Baleares.
Y el nuevo calendario dejó una coincidencia llamativa: Castellón B e Intercity abrirán la temporada enfrentándose entre ellos.
La primera jornada de Segunda Federación está fijada para el 6 de septiembre y el calendario oficial de la RFEF establece un Castellón B-CF Intercity como estreno liguero para los dos conjuntos.
Es decir, el ensayo general previsto para este sábado se cae del calendario y ambos equipos pasarán directamente a verse las caras cuando los puntos ya estén en juego.
📅 DEL AMISTOSO A LA LIGA
22 de agosto
❌ Castellón B - Intercity
Amistoso cancelado
⬇️
6 de septiembre
✅ Castellón B - Intercity
Primera jornada de Segunda Federación
La coincidencia se produce además después de unos días especialmente movidos para el filial en los despachos. El Castellón B había conseguido una plaza en Segunda Federación tras cubrir una de las vacantes producidas este verano y, inicialmente, la RFEF lo situó en el grupo 2 ocupando el lugar de la SD Tarazona.
Sin embargo, la inscripción del Salerm Cosmetics Puente Genil provocó una nueva redistribución. La Federación trasladó al Calamocha al grupo 2, al Castellón B al grupo 3, al Puente Genil al 4 y al Atlético Paso al 5.
Con ese movimiento, el filial evitó los largos desplazamientos hacia Catalunya, Aragón, Navarra y La Rioja y quedó encuadrado con rivales geográficamente mucho más próximos. Entre ellos, precisamente, el Intercity.
Antes, prueba ante el Atlético Saguntino
Mientras se resuelve sobre la marcha la última parte de la pretemporada, el equipo albinegro tiene este miércoles un nuevo test.
El Castellón B recibirá al Atlético Saguntino a las 19.00 horas en Gaetà Huguet, en el que será su quinto amistoso de preparación.
El filial llega a esta cita después de firmar su actuación más contundente del verano. En su último ensayo derrotó por 5-1 a la UD Castellonense, un resultado que permitió al equipo soltarse definitivamente en ataque después de tres encuentros mucho más equilibrados.
Antes había empatado 3-3 frente al Villarreal C y firmado dos encuentros sin goles ante el CD Acero (0-0) y el CD Teruel (0-0).
📊 La pretemporada albinegra
Castellón B 0-0 CD Acero
➖ Empate
Castellón B 0-0 CD Teruel
➖ Empate
Villarreal C 3-3 Castellón B
➖ Empate
Castellón B 5-1 UD Castellonense
✅ Victoria
Castellón B - Atlético Saguntino
🔜 Miércoles, 19.00 horas
Girona B - Castellón B
🔜 Viernes, 12.00 horas
El duelo ante el Saguntino supone otra oportunidad para dar continuidad a las buenas sensaciones ofensivas mostradas frente al Castellonense y seguir acumulando minutos antes de que la competición oficial levante el telón.
El cuerpo técnico continúa priorizando el rodaje de los futbolistas y el ajuste de los automatismos de un equipo que tendrá ante sí una temporada exigente después de su regreso a Segunda Federación.
También juegan los juveniles del Castellón
La cantera albinegra tendrá además una jornada intensa este miércoles. El juvenil A será el primero en entrar en acción, con un amistoso a las 9.00 horas frente al Patacona.
Por la tarde será el turno del juvenil de Liga Nacional, que se medirá a las 19.00 horas al CF San Pedro en el Javier Marquina, en un enfrentamiento entre dos conjuntos que compartirán categoría esta temporada.
Para el Castellón B, en cambio, la semana ha cambiado sobre la marcha. Atlético Saguntino el miércoles, Girona B el viernes y adiós al ensayo frente al Intercity.
Con este último habrá que esperar al 6 de septiembre. Entonces ya no será un amistoso.
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