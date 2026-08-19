Castellón-Sabadell: 87 años, 69 partidos y una historia de goles, ascensos y polémicas

El CD Castellón y el CE Sabadell volverán a encontrarse este domingo (19.00 horas) en SkyFi Castalia con mucho más que tres puntos en juego.

Será la segunda jornada de Segunda División, pero también el capítulo número 70 de una relación futbolística que comenzó antes incluso de que estallara la década de los 40. Los albinegros llegan después de ganar por 0-1 a la Real Sociedad B; los arlequinados, recién ascendidos, lo hacen tras empatar sin goles en El Molinón ante el Sporting.

El historial es amplio y favorable al Castellón. BDFutbol contabiliza hasta ahora 69 enfrentamientos oficiales, con 35 victorias albinegras, nueve empates y 25 triunfos del Sabadell, además de 122 goles castellonenses frente a 83 arlequinados. El desglose incluye 30 encuentros en Segunda División, 26 en Segunda B, seis en Primera, cuatro en Primera Federación y tres de Copa. Una rivalidad construida, por tanto, prácticamente en todos los escalones del fútbol nacional.

De 1939 a un histórico 8-0 en Primera

El primer capítulo se escribió el 31 de diciembre de 1939, cuando el Sabadell se impuso por 2-1 al Castellón en Segunda División. La revancha llegó pocas semanas después, el 18 de febrero de 1940, con triunfo albinegro por 2-0. En la temporada siguiente, el Castellón ya fue capaz de imponerse por 0-3 en la Creu Alta, con goles de Pizá, Hernández y Basilio.

La historia guarda resultados todavía más llamativos. El mayor de todos se produjo el 5 de noviembre de 1944, en Primera División: Castellón, 8-Sabadell, 0, una goleada que sigue siendo el marcador más abultado entre los dos equipos. Diez años después, el conjunto catalán respondió con un 5-1 en Segunda. También hubo un 6-2 albinegro en Castalia en Segunda B en 1996 y un 5-2 del Sabadell en mayo de 1983. Pocos enfrentamientos pueden presumir de un catálogo goleador semejante.

Incluso la Copa del Rey dejó su propia historia. En septiembre de 2015, cuando el Castellón militaba en Tercera y el Sabadell en Segunda B, los albinegros sobrevivieron en la Nova Creu Alta a un partido que terminó 1-1 después de la prórroga. El equipo orellut acabó jugando con nueve futbolistas y consiguió clasificarse en los penaltis por 2-4, con Álvaro Campos como protagonista al detener dos lanzamientos.

De luchar por no bajar a ascender juntos

La relación entre ambos clubs adquirió una intensidad especial a partir del 2018, después de siete años sin cruzarse. En la temporada 2018/2019 compartieron una angustiosa pelea por la permanencia en Segunda B. El duelo de la jornada 35 en la Nova Creu Alta parecía casi una final: el Sabadell ganó por 2-1 con un tanto en la última jugada, pero finalmente los dos consiguieron salvarse.

Solo un año después, la situación había cambiado por completo. Castellón y Sabadell pasaron de pelear por no caer a hacerlo por el ascenso. La temporada 2019/2020 quedó interrumpida por la pandemia cuando el Castellón lideraba el grupo III de Segunda B con un punto más que el Sabadell. Los dos accedieron al posterior play-off exprés y los dos acabaron celebrando el ascenso a Segunda. Meses después volvieron a ser rivales directos, esta vez por la permanencia en el fútbol profesional.

La coincidencia llegó hasta el desenlace: ambos descendieron en 2021 y volvieron a encontrarse en Primera Federación. Después sus caminos se separaron, pero han terminado convergiendo otra vez. El Sabadell ha regresado este verano a Segunda cinco temporadas después y lo ha hecho tras encadenar dos ascensos consecutivos, culminados con las remontadas en el play-off frente al Real Madrid Castilla y el Zamora.

Castalia, goles anulados, expulsiones y tres 0-1 del Sabadell

Y si existe un escenario que ha concentrado capítulos especialmente tensos en la historia reciente del duelo es Castalia. El Sabadell consiguió ganar tres de sus cuatro visitas oficiales entre diciembre del 2018 y diciembre del 2021; y las tres victorias tuvieron exactamente el mismo marcador: 0-1. La única excepción fue el 2-1 conseguido por el Castellón en marzo del 2021, ya en Segunda División.

La primera llegó el 9 de diciembre del 2018. Adri Cuevas marcó en el minuto 73 y, solo tres minutos después, Eneko Satrústegui fue expulsado por doble amarilla. Aquel encuentro estuvo rodeado además por una enorme tensión ambiental: unos 7.000 aficionados acudieron a Castalia y una parte de la grada mostró abiertamente su malestar con el entonces entrenador, David Gutiérrez. El Sabadell aprovechó aquel escenario para llevarse el 0-1.

Más polémico todavía fue el Castellón-Sabadell del 12 de enero del 2020. Se enfrentaban el primero y el segundo del grupo III de Segunda B y los catalanes vencieron de nuevo por 0-1. En el minuto 17, un pase de Néstor Querol hacia Manu Lanzarote acabó dentro de la portería tras tocar en un defensor albinegro, pero el asistente señaló fuera de juego. Aleix Coch marcó el 0-1 definitivo en el 41 y Satrústegui volvió a acabar expulsado, esta vez en el minuto 83.

Las decisiones arbitrales volvieron a tener protagonismo en marzo del 2021, esta vez en Segunda. El Castellón ganó 2-1, pero al Sabadell le fueron anulados dos goles de Álvaro Vázquez. Pierre Cornud (en propia puerta) adelantó muy pronto a los albinegros; Héber Pena empató de penalti y Josep Señé acabó decidiendo el partido para los de Juan Carlos Garrido. Fue la única victoria castellonense en Castalia en aquel tramo de cuatro visitas arlequinadas.

Nueve meses después, ya en Primera Federación, volvió a imponerse el Sabadell por 0-1. Jacobo González transformó un penalti cometido sobre Néstor Querol en el minuto 41 y Salva Ruiz se encontró con el larguero inmediatamente antes del descanso. Cerca de 10.000 espectadores presenciaron otro de esos encuentros en los que los arlequinados consiguieron silenciar Castalia.

La tendencia se rompió definitivamente en septiembre del 2022. El Castellón ganó 3-1 en Castalia, con goles de Cristian Rodríguez, Raúl Sánchez y Dani Romera. Aquel marcador tuvo una curiosa continuidad: tres enfrentamientos ligueros consecutivos entre ambos terminaron 3-1. Antes, en marzo de 2022, los albinegros habían vencido 1-3 en Sabadell con tantos de Kialy Abdoul Koné, Mario Barco y Juanto Ortuño; y en abril de 2023, el Sabadell devolvió el resultado con otro 3-1, el último enfrentamiento oficial hasta ahora.

Del rodaje a por los tres puntos

El precedente más próximo, aunque amistoso, es de hace apenas un mes. Castellón y Sabadell ya se midieron el 18 de julio en la Ciudad Deportiva La Coma, en el primer ensayo de la pretemporada albinegra. Los de Pablo Hernández vencieron 2-0 con tantos de Álvaro García y Miguelón.

Hamza Bellari regateando a un rival en el primer amistoso frente al Sabadell. / Gabriel Utiel

Este domingo, a las 19.00 horas, ya no habrá pruebas. El SkyFi Castalia recupera un partido con 87 años de antecedentes, 69 capítulos oficiales y una colección de ascensos compartidos, goleadas, expulsiones, goles anulados y cuentas pendientes.

El número 70 está a punto de escribirse.