Juanjo Nieto habla claro sobre el objetivo del Castellón: "He venido aquí a ascender. Es mi sueño"

Juanjo Nieto ha regresado al CD Castellón varios años después de abandonar el club que le vio crecer. El lateral albinegro no esconde su ilusión por volver a vestir la camiseta de su equipo y destaca la evolución que ha experimentado la entidad desde su salida. Tras estrenarse con victoria en Zubieta, el defensa ya espera con ganas su reencuentro con Castalia.

El futbolista castellonense afronta esta nueva etapa con ambición y con un objetivo claro: pelear por el ascenso a Primera División. Nieto analiza su regreso, el crecimiento del club, la adaptación de los nuevos fichajes y la importancia que tendrá la afición albinegra durante la temporada.

Su vuelta al Castellón

Ha pasado mucho tiempo desde que me fui de aquí. La realidad es que no tiene nada que ver con cuando yo estaba aquí, es otro mundo. Es uno de los motivos por los que estoy aquí. El Castellón tiene un proyecto muy bueno y mucha ambición. Es una de las cosas por las que estoy aquí.

La victoria en Zubieta

Es importante siempre empezar ganando y, sobre todo, fuera de casa. En Segunda es muy difícil ganar y, encima, hacerlo con portería a cero contra un equipo que el año pasado nos metió muchos goles. Siempre se trabaja mejor con victorias.

Volver a jugar en Castalia

Es una cosa que me pone los pelos de punta. Siempre he querido volver y disfrutar de mi club y de mi ciudad. Es verdad que hace unos años tuve que irme porque la situación era muy mala y tenía que hacer mi carrera. Pero ahora vuelvo en el mejor momento de mi carrera y en el mejor momento del Castellón a nivel de club, no solo por estar en el fútbol profesional, sino por el proyecto. Me ha sorprendido. Cuando entras dentro, lo hablo con muchos compañeros, ves todas las facilidades que tenemos y es algo que no se ve en muchos clubes del fútbol profesional.

¿Cómo fue la negociación?

No era una cosa que tuviera en mente. Tuve varias ofertas de España y no estaba muy por la labor de volver a la rueda de Segunda porque estaba rindiendo bien fuera y jugando competiciones europeas. Pero hay un momento en el que se ponen en contacto y ahí cambia todo, y no solamente porque sea el club de mi ciudad, sino porque, si hubiera seguido la misma situación que cuando me fui, no hubiera sido bueno para mí. Se ha dado todo para que yo estuviera aquí.

Es especial porque, al final, toda mi familia ha pasado por esa iglesia. He ido mucho allí y vivía a dos minutos. Esos actos que se tenían antiguamente creo que no hay que perderlos. Para la gente que somos de aquí es importante.

Kmy Ros

La pretemporada

Ha sido una pretemporada corta, pero muy buena. Me ha sorprendido mucho la calidad humana que hay en el vestuario. Cuando las cosas van bien es por algo. Se está viendo que se firman jugadores que, aunque no los conozcamos aquí en España, tienen mucha calidad. Este año hemos hecho un mix: se ha traído gente con experiencia y jugadores jóvenes que han llegado.

Polivalencia para jugar en la izquierda o derecha

Es una posición que jugué la temporada pasada durante los últimos dos meses. Tuve un entrenador que me dijo que era importante tener polivalencia porque le das varias opciones a tu entrenador. Imagínate que traen al mejor lateral diestro del mundo. Si puedes jugar en la izquierda, eso te da un abanico más amplio. El año pasado ya jugué mucho en salida de tres y es algo que el cuerpo técnico ve en mí.

Lo afrontamos con mucha ilusión. La gente que estaba aquí y los que conocemos Castalia sabemos lo importante que es sumar aquí. Tenemos una afición que suma mucho; cuando las cosas van mal, suma, y cuando van bien, se multiplica por tres. Castalia va a ser el jugador número 12 para nosotros.

Muchas llegadas en este mercado

Es un proceso de adaptación normal. Al principio, para la gente que llega de otras ligas, es todo muy diferente. Pero tanto la gente que estaba aquí ya como los que conocemos esto intentamos ayudar. La adaptación está siendo muy buena por la predisposición. Cuanto antes nos adaptemos, mejor será para poder rendir al máximo.

¿Pensar en el ascenso como objetivo es demasiada presión?

A nivel personal, lo veo como un objetivo ambicioso. No he venido aquí para estar contento en Segunda, sino que he venido aquí para ascender. Es mi sueño y estoy seguro de que el 90% de la gente que ha venido no lo ha hecho para pasar de largo. El objetivo todo el mundo sabe cuál es: estar arriba y luchar por el ascenso.

Su relación con los canteranos Sergi Torner y José Albert

Cuando estaba aquí hace años no teníamos las facilidades que hay ahora. Ahora estás viendo que se están haciendo unas bases que en un futuro esto va a ser muy grande. Sergi y José son jugadores de cantera y me veo muy reflejado en ellos. Les intento dar consejos, que es lo que me hubiera gustado recibir cuando era joven.