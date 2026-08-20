El Castellón replica la 'fórmula Gerenabarrena' e incorporará a un canterano del Athletic Club

El CD Castellón va a incorporar al centrocampista de 21 años Gaizka Alboniga-Menor, después de que finalizara su etapa en el Athletic Club, entidad en la que se formó prácticamente durante toda su trayectoria. El futbolista natural de Artea (Bizkaia), nacido el 14 de marzo de 2005, llevaba en Lezama desde categoría alevín, antes de que el club rojiblanco comunicara oficialmente su baja el pasado mes de mayo.

Alboniga-Menor llegará a Castelló dentro de una operación de futuro, tal y como adelantó ayer Onda Vasca. La intención es que el centrocampista pueda sumar entrenamientos y experiencias en la dinámica del primer equipo, al mismo tiempo que dispondrá de minutos y continuidad con el Castellón B en Segunda Federación. Un escenario que permitirá al club seguir de cerca su evolución y al jugador dar un nuevo paso después de completar prácticamente toda su formación en una cantera de referencia como la del Athletic.

El nuevo futbolista albinegro se caracteriza especialmente por su llegada desde segunda línea y su capacidad para aportar goles desde el centro del campo. Sus números de las dos últimas temporadas así lo acreditan. Durante el curso 2025/26 disputó 23 encuentros con el Basconia en Segunda Federación y anotó seis tantos, exactamente la misma cifra goleadora que había alcanzado un año antes, cuando firmó seis dianas en 32 partidos en Tercera Federación.

Su evolución le permitió, además, debutar con el Bilbao Athletic en Primera Federación la pasada campaña, participando en dos encuentros con el primer filial rojiblanco. En total, cerró su etapa en el Basconia con 14 goles en tres temporadas, después de haber destacado también en su último año juvenil, en el que consiguió nueve tantos en 32 partidos de Liga con el conjunto rojiblanco.

La vía de Lezama vuelve a Castalia

Con su incorporación, el Castellón vuelve a mirar directamente hacia Lezama para reforzar su estructura, siguiendo una fórmula que dio un excelente resultado el pasado curso con Beñat Gerenabarrena. El mediocentro llegó cedido por el Athletic en el verano de 2025 después de una larga trayectoria entre el Basconia y el Bilbao Athletic y acabó convirtiéndose en una pieza importante del conjunto castellonense.

Gerenabarrena celebra un gol en el SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

Gerenabarrena terminó su cesión después de disputar 39 partidos oficiales con el Castellón, marcar dos goles y repartir dos asistencias. Su rendimiento en Castalia le permitió regresar este verano a Bilbao y ganarse un sitio en los planes del primer equipo del Athletic, con el que ya cuenta con dorsal para la temporada 2026/27.

Su incorporación añade así otra pieza joven a la estructura deportiva del club y mantiene abierta una vía que ya funcionó con Gerenabarrena: captar talento formado en Lezama, ofrecerle un espacio para desarrollarse en Castelló y acercarlo progresivamente al fútbol profesional.