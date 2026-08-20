Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: CD Castellón y CE Sabadell vuelven a citarse en Castalia y en Segunda
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut se analiza la previa de la jornada 2, un duelo entre rivales históricos como el CD Castellón y el CE Sabadell
Además, repasamos algunas de las anécdotas históricas: Edgar González, el 6-2 de hace treinta años y la historia de Fuoli y el ascenso del covid. Y también damos las claves del partido ante un rival modesto y correoso.
Con José Luis Gual, Manu Irún, Nestor Querol y Toni Gascó.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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