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Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: CD Castellón y CE Sabadell vuelven a citarse en Castalia y en Segunda

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

Previa del duelo entre el CD Castellón y el CE Sabadell

Previa del duelo entre el CD Castellón y el CE Sabadell / Víctor Messeguer

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José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut se analiza la previa de la jornada 2, un duelo entre rivales históricos como el CD Castellón y el CE Sabadell

Además, repasamos algunas de las anécdotas históricas: Edgar González, el 6-2 de hace treinta años y la historia de Fuoli y el ascenso del covid. Y también damos las claves del partido ante un rival modesto y correoso.

Con José Luis Gual, Manu Irún, Nestor Querol y Toni Gascó.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

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👉🏻 El pódcast puede escucharse en SpotifyYouTube Podcast iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

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