Oficial | El Castellón anuncia el fichaje de Alboniga-Menor
El centrocampista vizcaíno llega con el objetivo de alternar entre primer equipo y el filial albinegro
Ya estuvo presente ayer en el Castellón B-Atlético Saguntino
El CD Castellón ha hecho oficial la llegada de Gaizka Alboniga-Menor, centrocampista de 21 años que llega libre después de concluir su etapa en las categorías inferiores del Athletic Club. El futbolista vasco se incorpora al filial albinegro con la intención de seguir creciendo y dar un nuevo paso en su trayectoria después de completar prácticamente toda su formación en Lezama.
Su paso por la cantera bilbaína se prolongó desde la etapa alevín hasta el final de la pasada temporada. Tras tres campañas en el Basconia, segundo filial del conjunto rojiblanco, acumuló experiencia y peleó por el ascenso a Segunda Federación durante dos cursos consecutivos. Lo consiguió en el segundo de ellos, contribuyendo con seis goles al liderato de su equipo y consolidándose como uno de sus pilares durante la temporada.
Su rendimiento le llevó también a debutar en Primera Federación con el Bilbao Athletic, con el que participó en dos jornadas antes de regresar al Basconia. Allí volvió a tener un papel destacado y anotó otros seis goles en su estreno en Segunda RFEF, confirmando su capacidad para aportar desde la segunda línea.
Con su llegada, el filial incorpora a un centrocampista llegador, con capacidad ofensiva y margen de progresión, que tratará de hacerse un hueco en el proyecto albinegro. Su mejor temporada en categorías inferiores llegó en edad juvenil, cuando anotó nueve goles en la máxima categoría nacional, una cifra que ya evidenciaba su facilidad para pisar el área rival.
Primeras horas de albinegro
A pesar de que el fichaje se ha oficializado esta tarde, Alboniga-Menor estuvo presente ayer en el amistoso entre el Castellón B y el Atlético Saguntino, que finalizó con victoria visitante (1-3). El nuevo futbolista albinegro pudo seguir de cerca a sus nuevos compañeros y empezar a familiarizarse con el entorno que le acompañará durante esta nueva etapa.
Además, el jugador vasco se ejercitó en solitario sobre el césped de las instalaciones de Gaetà Huguet, ya con la equipación del Castellón, dando así sus primeros pasos como integrante del conjunto albinegro.
La vía de Lezama vuelve a Castalia
Con su incorporación, el Castellón vuelve a mirar directamente hacia Lezama para reforzar su estructura, siguiendo una fórmula que dio un excelente resultado el pasado curso con Beñat Gerenabarrena. El mediocentro llegó cedido por el Athletic en el verano de 2025 después de una larga trayectoria entre el Basconia y el Bilbao Athletic y acabó convirtiéndose en una pieza importante del conjunto castellonense.
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