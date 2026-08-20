Toque de atención para el CD Castellón B: duro correctivo ante el Atlético Saguntino (1-3)
Errores groseros en defensa e inoperancia en el centro del campo en el primer tiempo
Goleada exprés. El CD Castellón B sufrió un serio revés en su preparación a tan solo 18 días para comenzar la liga oficial. El conjunto albinegro evidenció graves carencias estructurales, mostrándose como un filial endeble en defensa e inoperante en el centro del campo. Esta situación fue perfectamente castigada por un Atlético Saguntino arrollador que sentenció el choque por la vía rápida. En la segunda parte el joven lateral valenciano Óscar Domingo puso el 1-3 final con el tiempo ya cumplido.
Monólogo sin puntería en la reanudación
Reacción estéril. La fragilidad defensiva inicial costó muy cara en el primer periodo. Sergio Martínez perforó la portería defendida por Jorge Calduch por partida doble en los minutos 4 y 21 (luego el meta albinegro evitó el 0-3), mientras que Palomares no falló y estableció el doloroso 0-3 en el minuto 29. El bagaje ofensivo de los locales antes del descanso fue casi inexistente, registrándose como única llegada de peligro un disparo entre los tres palos a cargo de Julián Rodríguez en el minuto 41.
Falta de puntería
Tras el paso por vestuarios, la dinámica del encuentro cambió por completo hacia un monólogo del CD Castellón B. El filial asumió el control absoluto del esférico frente a un rival agazapado que buscaba sorprender a la contra. A pesar de que el cuadro castellonense lanzó mucho a portería, la alarmante falta de puntería impidió maquillar el resultado. El técnico aprovechó para mover el banquillo dando entrada a hombres como Carlos Calavia, Óscar Domingo o Miguelón, en un carrusel de cambios que cerró este exigente test de pretemporada.
El CD Castellón B formó en este partido con Andrés Caro, Iago Parente, José Nadal; Konan, Julián, Derek, Manu Portela, Arapio, Óscar Albiol; y Jaime Pérez. También jugaron: Carlos Calavia (ps), Óscar Domingo, Miguelón, Antoni Fenollar, Bruno Partal, Guillem Trilla, Dennis Almiñana, Nacho Vizcaíno, Áxel, Fer Martínez, Enric Gisbert, Jacobo y Nico Font.
- Un histórico juvenil del CD Castellón que se reencuentra 35 años después
- Directo | Girona-Castellón: Consulta los onces iniciales
- Las noticias del día del CD Castellón: dos posibles salidas, nuevo amistoso para el filial y actualización de la campaña de abonos
- En directo | Castellón-Levante: Los albinegros afrontan su último amistoso en La Coma
- El adiós de Luis Cela, el gran capitán albinegro, según su hijo y Tonín: 'No ha habido ningún jugador en el Castellón como él
- Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus vacaciones entrenando en Ibiza con dos exjugadores del CD Castellón
- ¿Dónde ver el último amistoso de la pretemporada del CD Castellón ante el Levante?
- De perder a su hija recién nacida a volver a jugar: la estremecedora lección de un exjugador del Castellón