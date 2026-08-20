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Toque de atención para el CD Castellón B: duro correctivo ante el Atlético Saguntino (1-3)

Errores groseros en defensa e inoperancia en el centro del campo en el primer tiempo

Una mala primera parte del Castellón B le costó irse al descanso con un duro 0-3.

Una mala primera parte del Castellón B le costó irse al descanso con un duro 0-3. / Juan Francisco Roca

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Juanfran Roca

Castellón

Goleada exprés. El CD Castellón B sufrió un serio revés en su preparación a tan solo 18 días para comenzar la liga oficial. El conjunto albinegro evidenció graves carencias estructurales, mostrándose como un filial endeble en defensa e inoperante en el centro del campo. Esta situación fue perfectamente castigada por un Atlético Saguntino arrollador que sentenció el choque por la vía rápida. En la segunda parte el joven lateral valenciano Óscar Domingo puso el 1-3 final con el tiempo ya cumplido.

Palomares y Manu Portela, en un lance del partido entre albinegreos y romanos.

Palomares y Manu Portela, en un lance del partido entre albinegreos y romanos. / Juan Francisco Roca

Monólogo sin puntería en la reanudación

Reacción estéril. La fragilidad defensiva inicial costó muy cara en el primer periodo. Sergio Martínez perforó la portería defendida por Jorge Calduch por partida doble en los minutos 4 y 21 (luego el meta albinegro evitó el 0-3), mientras que Palomares no falló y estableció el doloroso 0-3 en el minuto 29. El bagaje ofensivo de los locales antes del descanso fue casi inexistente, registrándose como única llegada de peligro un disparo entre los tres palos a cargo de Julián Rodríguez en el minuto 41.

Falta de puntería

El central vallisoletano Iago Parentey tuvos sus primeros minutos con el Castellón B.

El central vallisoletano Iago Parentey tuvos sus primeros minutos con el Castellón B. / Juan Francisco Roca

Tras el paso por vestuarios, la dinámica del encuentro cambió por completo hacia un monólogo del CD Castellón B. El filial asumió el control absoluto del esférico frente a un rival agazapado que buscaba sorprender a la contra. A pesar de que el cuadro castellonense lanzó mucho a portería, la alarmante falta de puntería impidió maquillar el resultado. El técnico aprovechó para mover el banquillo dando entrada a hombres como Carlos Calavia, Óscar Domingo o Miguelón, en un carrusel de cambios que cerró este exigente test de pretemporada.

Noticias relacionadas y más

El CD Castellón B formó en este partido con Andrés Caro, Iago Parente, José Nadal; Konan, Julián, Derek, Manu Portela, Arapio, Óscar Albiol; y Jaime Pérez. También jugaron: Carlos Calavia (ps), Óscar Domingo, Miguelón, Antoni Fenollar, Bruno Partal, Guillem Trilla, Dennis Almiñana, Nacho Vizcaíno, Áxel, Fer Martínez, Enric Gisbert, Jacobo y Nico Font.

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