Castellón-Sabadell | Todo sobre el regreso del fútbol a Castalia: actos, novedades, recomendaciones...

Los aledaños de Castalia viven sus últimas horas de calma. Apenas un grupo de padres de la cantera que recogen la ropa de la próxima temporada en la recepción del estadio y el goteo de abonados que acuden para obtener el carnet físico en las taquillas rompen la quietud de la calle Huesca, donde el calor esperado y la lluvia inesperada protagonizan los días previos al Castellón-Sabadell del domingo.

La cita asoma en las agendas desde que se oficializó el calendario de la presente campaña, la tercera consecutiva del Castellón en la categoría de plata. Tras el debut victorioso a domicilio contra la Real Sociedad B, el fútbol regresa (por fin) a la casa de los albinegros. A las 19.00 horas, Castalia alzará el telón y volverá a disfrutar del fútbol más de dos meses después del duelo del play-off contra la UD Almería. Lo hará, con varias novedades.

Las novedades

Como cada verano desde la firma del convenio a largo plazo, el Castellón ha aprovechado el parón para realizar una serie de mejoras en el recinto. La más llamativa la verán los orelluts en cuanto tomen asiento en Castalia. En la grada de Preferencia Alta, junto a la esquina con Gol Norte, se ha instalado la llamada sala UCO (Unidad de Coordinación Operativa), una intervención obligatoria para cumplir la normativa de seguridad de LaLiga.

La implantación de la UCO, que incluye la instalación de cámaras de vigilancia y la adecuación de una sala de seguridad para gestionar todo tipo de incidencias, permitirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad controlar todo lo que pasa antes, durante y después del partido, evitando así toda actuación ilegal en Castalia. Además, conlleva la reubicación de la grada visitante. Los aficionados del Sabadell se ubicarán en la zona de Gol Norte Alto más próxima a Preferencia.

Actuaciones en Castalia, esta misma semana. / KMY ROS

Estas intervenciones han conllevado la reubicación de algunos abonados. También ha habido algún movimiento en Gol Sur Alto. Allí se emplaza la nueva zona de pupitres para los medios de comunicación, junto a la esquina con Tribuna Alta, y cuya zona habitual se destinará ahora para palcos VIP.

Otras de las reformas que se han acometido en Castalia no serán visibles para el espectador. Corresponden a mejoras internas en el gimnasio y fisioterapia y zona de aguas, en las salas de vestuarios, así como una ampliación de la oficina destinada al cuerpo técnico de Pablo Hernández y el crecimiento de la sala de prensa.

La Manzana Albinegra

En los días previos al reencuentro con la afición, el club trabaja intensamente para que todo lo fundamental esté preparado. Debido a algunos retrasos burocráticos, la zona contigua aún es de titularidad municipal. Todavía no estará operativa la fan zone (que aún tardará meses en estarlo plenamente), pero sin duda no faltará la actividad en los establecimientos hosteleros de los aledaños del estadio.

En fase previa también avanzan en los alrededores de las obras de la Manzana Albinegra, el proyecto del Ayuntamiento que será ejecutado fondos FEDER de la Unión Europea, que no afectará al recinto del estadio en sí. El desmantelamiento de seis de las siete pistas de pádel ubicadas junto a Castalia está casi completado, con el fin de reubicarlas en el Sindical y comenzar a remodelar el entorno del estadio.

Día de partido

Por lo pronto, se espera un gran ambiente para el partido del domingo. El Castellón recibirá al Sabadell con un homenaje a Luis Cela, el gran capitán del club orellut, fallecido hace unas semanas. Además, antes del inicio del partido, se guardará un minuto de silencio en memoria de todos los abonados del CD Castellón fallecidos durante la pasada temporada, con la ofrenda floral por parte del capitán a la grada.

Como fuere, y con los abonos y asientos VIP agotados desde hace tiempo, Castalia presentará a buen seguro un gran ambiente, a pesar del periodo vacacional en el que se disputa el encuentro. El club albinegro recuerda a aquellos abonados que no puedan acudir al estadio que están activas la liberación y la cesión del asiento.