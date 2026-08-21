El Castellón y SkyFi siguen de la mano y Castalia mantiene su 'nombre'

El CD Castellón y SkyFi han renovado su acuerdo de patrocinio para la temporada 2026/2027, prolongando una relación que ha convertido a la plataforma tecnológica estadounidense en uno de los partners de referencia del club albinegro.

El acuerdo permitirá que el estadio mantenga por tercer año consecutivo la denominación SkyFi Castalia, reforzando así la vinculación de la compañía con la entidad castellonense. La marca seguirá teniendo presencia tanto en el interior como en el exterior del recinto, además de aparecer en los diferentes canales de comunicación del club durante toda la temporada.

La continuidad del patrocinio consolida una relación que arrancó con la apuesta de SkyFi por el proyecto del Castellón y que, con el paso de las campañas, ha adquirido un peso creciente dentro de la estructura comercial del club.

Una compañía tecnológica con proyección internacional

SkyFi es una plataforma especializada en imágenes satelitales y análisis de datos con sede en Estados Unidos. La empresa ofrece acceso a información precisa y detallada mediante tecnología de última generación y basa su propuesta en la innovación, la calidad y el desarrollo de soluciones avanzadas a escala global.

Sus servicios de imágenes satelitales de alta resolución tienen aplicaciones en ámbitos muy diversos, como la agricultura, la gestión de recursos naturales, la planificación urbana o la gestión de emergencias, entre otros sectores.

La compañía ha conseguido así posicionarse como una de las firmas de referencia dentro de un mercado tecnológico en plena expansión, un perfil que el Castellón considera alineado con la imagen que quiere proyectar en esta nueva etapa.

El Castellón celebra la continuidad del acuerdo

El director general ejecutivo del CD Castellón, Alberto González, destacó la importancia de mantener esta alianza.

«Para el CD Castellón es una gran satisfacción seguir contando con SkyFi como patrocinador y que nuestro estadio continúe llevando su nombre. Es un socio que ha apostado por el proyecto desde el primer momento y cuya reputación, innovación y compromiso con la excelencia se alinean plenamente con los valores que queremos transmitir como club», señaló.

Con esta renovación, SkyFi Castalia continuará siendo la denominación oficial del estadio durante la temporada 2026-27, mientras el Castellón mantiene uno de los acuerdos comerciales más visibles de su estructura de patrocinio.