Un CD Castellón B de muchos contrastes acaba derrotado en el amistoso ante el Girona B (4-2)

El CD Castellón B de Juan Casajús sumó su segunda derrota consecutiva de la pretemporada tras caer por 4-2 frente al Girona CF B en un intenso encuentro disputado en Vidreres. El filial albinegro ofreció dos caras muy diferentes sobre el césped, mostrando cosas muy buenas en ataque, pero también errores defensivos que terminaron costando caro. La suerte estuvo de espalda para los castellonenses en los momentos cruciales de un choque que dominaron por momentos, pero que se les escapó en la segunda mitad.

Golpes e igualdad inicial

El partido comenzó de cara para los visitantes, gracias al acierto del segorbino Nico Font, quien anotó el 0-1 en el minuto 4 con un potente disparo desde la frontal del área. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que los locales firmaron el empate en el minuto 9. Lejos de venirse abajo, el filial orellut volvió a estirar líneas y, superada la media hora de juego, el valenciano Dennis Almiñana conectó un gran remate que tocó en el palo y al fondo de las mallas para restaurar la ventaja antes del descanso.

El segorbino Nico Font abrió el marcador a favor de los albinegros en el minuto 4. / CD Castellón

Un segundo tiempo fatídico

El guion cambió por completo en la reanudación cuando el filial del Girona CF volvió a igualar el choque en el minuto 47. A partir de ese instante se desencadenó un carrusel de infortunios para el Castellón B: el colegiado dictaminó un polémico gol anulado que habría significado el 2-3 y, poco después, el delantero Miguelón Ferrer fue expulsado en el minuto 55 por doble cartulina amarilla. La oportunidad de oro para reaccionar llegó en el minuto 61, pero Nico Font falló un penalti que habría cambiado el rumbo del partido.

El central valenciano Antoni Fenollar, en un lance del partido ante el Girona CF B. / CD Castellón

Sentencia y última prueba

La desconexión final se pagó cara y, a renglón seguido del penalti errado, una indecisión de la defensa propició el 3-2 en el minuto 63 para los catalanes. Ya en la recta final del encuentro, el Girona B aprovechó la superioridad numérica para certificar el 4-2 definitivo. El técnico albinegro aprovechó el duelo para realizar múltiples rotaciones dando entrada a hombres como Calduch, Óscar Domingo, Iago Parente o Andrés Caro, pensando ya en el último ensayo de la preparación, que tendrá lugar el sábado 29 en el campo del Reus FC Reddis.