Cantera | El CD Castellón B asegura otro partido de preparación ante el Atlético de Madrid C

El CD Castellón B afronta la recta final de su preparación liguera con la confirmación de un nuevo partido amistoso de nivel. Los pupilos dirigidos por Juan Casajús se medirán este viernes a las 18.00 horas al Atlético de Madrid C, en un encuentro que se disputará en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Coma a puerta cerrada.

Este choque se presenta como una oportunidad crucial para que el cuerpo técnico termine de ajustar los sistemas tácticos y calibrar el estado físico de la plantilla de cara al inminente inicio de la competición oficial.

Último doblete estival

La cita ante el segundo filial colchonero no será la única del fin de semana, ya que los albinegros afrontarán un exigente doble compromiso para echar el cierre al verano. Sin apenas tiempo para el descanso, el equipo viajará el sábado para disputar el que será su último ensayo de la pretemporada. El rival será el Reus FC Reddis, en un partido programado para las 19:30 horas en tierras catalanas, donde Casajús repartirá previsiblemente los minutos entre todos sus efectivos.

Balance de resultados

Hasta la fecha, el filial albinegro ha completado un rodaje de seis partidos amistosos con un balance muy equilibrado de una victoria, tres empates y dos derrotas. El único triunfo llegó con una contundente goleada por 5-1 ante la UD Castellonense, mientras que los empates se firmaron contra el Villarreal CF C, CD Acero y CD Teruel. Por contra, los peores resultados de este periodo de pruebas se cosecharon al caer derrotados frente al Atlético Saguntino y el Girona CF B.