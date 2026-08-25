La Champions de los orelluts: la desgracia de Gonzalo con el NEC y un gol albinegro que no esperabas

De manera indirecta, la Champions League también tiene acento orellut. La fase previa del torneo más importante del fútbol europeo ha dejado estos días protagonismo para varios exjugadores del CD Castellón, aunque con sensaciones muy diferentes. Gonzalo Crettaz ha vivido la cara más amarga con el equipo de Dick Schreuder, mientras que Igor Zlatanovic ha vuelto a dejar su sello con un gol.

Gonzalo Crettaz, guardameta del NEC Nijmegen, ha sido expulsado este martes durante la vuelta del playoff de la Champions ante el Bodø/Glimt, en una eliminatoria que el conjunto neerlandés afrontaba con una desventaja de 1-3 después del encuentro de ida. El portero argentino, que subió a Segunda con el Castellón y defendió la portería albinegra durante varias temporadas, ha tenido que abandonar el terreno de juego tras tocar el balón con la mano fuera del área, en un momento especialmente delicado para el equipo dirigido por Dick Schreuder, otro viejo conocido del SkyFi Castalia.

Dick Schreuder, entrenador del NEC Nimega. / EFE

La presencia de ambos en una eliminatoria de acceso a la fase de liga de la Champions representa, en cualquier caso, una historia especial para el Castellón. Schreuder fue el técnico que devolvió al conjunto orellut al fútbol profesional y ahora intenta conducir al NEC hasta la élite continental. Crettaz, por su parte, se ha ganado un puesto en la portería del conjunto de Nijmegen y ha sido una de las caras visibles de este histórico camino europeo. Fue indiscutible la temporada pasada. La de este martes es la primera expulsión de su carrera.

El NEC llegaba a esta eliminatoria después de superar al Olympiacos en la ronda anterior, una clasificación conseguida en la prórroga que permitió al equipo neerlandés alcanzar por primera vez esta fase de la previa de la Champions y asegurar la Europa League. Sin embargo, el 1-3 del encuentro de ida ante el Bodø/Glimt había dejado al equipo de Schreuder contra las cuerdas. La eliminación se ha consumado con el 3-0 de la vuelta.

Y mientras tanto, Zlatanovic

La otra historia albinegra de esta Champions tiene como protagonista a Igor Zlatanovic. El delantero serbio, que pasó por el Castellón durante la temporada en Segunda de la pandemia, ha disputado la fase previa con el Hapoel Be'er Sheva.

Zlatanovic en el Castellón / CD Castellón

Zlatanovic ya había marcado uno de los goles ante el Sabah en el encuentro de ida, un tanto en el minuto 79 que permitió al conjunto israelí remontar el partido después de comenzar por debajo en el marcador. Hoy, en la vuelta, Zlatanovic ha vuelto a marcar, pero finalmente su equipo ha caído eliminado en la prórroga.