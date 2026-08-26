Días de descanso pendientes de la evolución de Jakobsen

El CD Castellón disfruta de unos días de descanso antes de regresar al trabajo con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero y, especialmente, en la evolución de Adam Jakobsen. El conjunto albinegro, inmerso en una semana atípica al disputar su siguiente encuentro el próximo lunes a las 21.30 horas, contra el filial del Celta en Balaídos, no volverá a los entrenamientos hasta el jueves, por lo que el cuerpo técnico dispondrá de varios días para valorar el estado físico de sus futbolistas.

Uno de los principales focos estará puesto en Jakobsen. El atacante danés estaba llamado a ser titular en el encuentro del pasado fin de semana frente al CE Sabadell, pero un contratiempo de última hora le impidió participar en el partido. El futbolista sufrió un pinchazo muscular durante el calentamiento y, por precaución, se decidió que no disputara ni un solo minuto.

La evolución durante los próximos días determinará si el delantero puede reincorporarse progresivamente al trabajo con el grupo y estar disponible para Pablo Hernández de cara al duelo del lunes. El hecho de que el Castellón tenga varios días por delante antes de volver a competir permite al club manejar con cautela la situación y evitar riesgos innecesarios en el inicio de una temporada todavía muy larga.

Mellot, el elegido por la afición

Por otra parte, los lectores de este diario eligieron a Jeremy Mellot como el mejor futbolista del Castellón en el empate frente al Sabadell.

El zaguero francés recibió el 42% de los votos en la encuesta digital y se impuso con claridad al resto de candidatos. Mellot actuó en una posición diferente a la habitual, ya que formó como central, y volvió a ofrecer una actuación solvente en una línea defensiva que mantuvo la puerta a cero.

El segundo puesto fue para el mediapunta Israel Suero, que obtuvo el 21% de los votos. El podio lo completó Alberto Jiménez, con un 11%, después de otra buena actuación en el eje de la defensa.

Macrogalería | De la previa al final: el Castellón-Sabadell, en 100 imágenes / Toni Losas

Un Celta Fortuna lanzado

El Castellón tendrá enfrente el próximo lunes a un rival que llegará al encuentro con la moral por las nubes. El Celta Fortuna protagonizó una espectacular remontada en la segunda jornada al imponerse por 4-2 al Andorra, después de comenzar el encuentro con un preocupante 0-2 en el marcador.

El filial celeste demostró carácter para darle la vuelta a una situación que parecía prácticamente irreversible y llega al duelo contra los albinegros invicto después de las dos primeras jornadas.

El balance del conjunto vigués es idéntico al del Castellón: cuatro puntos, un triunfo y un empate. Dos equipos que se medirán el lunes con la intención de sumar tres puntos y consolidar una posición de privilegio en la tabla, en el marco de una temporada larguísima.