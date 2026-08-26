Informe | Así encara el CD Castellón el final del mercado de fichajes

El 31 de julio, el CD Castellón anunció la contratación de Ilias Kostis. El defensa zurdo es todavía el fichaje más reciente de los albinegros, que encaran los últimos días del mercado con la mayoría de los deberes hechos, pero con trabajos finales. En caso de concretar salidas y liberar fichas, el club afrontará los retoques definitivos del plantel de Pablo Hernández.

A día de hoy, el Castellón solo tiene libre un dorsal: el 3. Lo dejó libre Fabrizio Brignani, lesionado de larga duración en la pretemporada, y lo ocupará, si no hay cambios, el propio Kostis, que ultima su disponibilidad competitiva y será próximamente inscrito. Además, tres jugadores del primer plantel (Willmann, Antonio Gala y Rodrigo Rego) tienen dorsal del filial. Es decir, para poder fichar, los albinegros primero deben gestionar las salidas, y no solo para liberar dorsales. También masa salarial en la plantilla.

El mercado, como es sabido, no es una fotografía. Fluctúa constantemente y en los últimos días abundan los imprevistos. Con todo, y atendiendo a los primeros partidos del curso y a las convocatorias de Pablo Hernández, futbolistas como Douglas Aurélio, Tincho, Suero o José Albert pueden marcharse en los próximos días. La ventana se cierra el martes 1 de septiembre a las 23.59 horas. En caso de ganar espacio, el Castellón planea reforzarse. Uno de los objetivos es el centro del campo: el ideal es un mediocentro versátil que pueda actuar también en la línea defensiva.

Los jugadores del Castellón se abrazan en torno a Ousmane Camara, autor del gol en Zubieta ante el Sanse. / CD CASTELLÓN

Con todo, la llegada de ofertas en los días finales de agosto puede cambiar el escenario en cualquier momento. En las últimas horas y durante todo el verano, uno de los nombres en el escaparate de rumores del mercado ha sido Ousmane Camara. Por el delantero, que tiene contrato hasta junio del 2029, se han interesado varios clubs. Algunos de ellos, recién descendidos de Primera, pero ninguno de ellos ha llegado a las pretensiones del Castellón, que no tiene intención de vender al jugador salvo que llegue una oferta irrechazable.

Anticipación

Este verano, el Castellón fichó mucho y muy pronto. En la rueda de prensa previa al duelo en el SkyFi Castalia con el CE Sabadell, el entrenador alabó la planificación del área deportiva en este aspecto. Meses antes de que terminara la pasada temporada, y con el equipo en la pelea de la zona alta, el club orellut trabajó con dos escenarios en el horizonte: el ascenso a Primera División o la continuidad en la categoría.

Esa anticipación permitió amarrar llegadas de futbolistas libres, con notable cartel en la división de plata, como el centrocampista Álvaro Martín y el extremo Iñigo Córdoba. Con ellos, simbólica y significativamente, el Castellón evidenciaba que había subido un peldaño en la jerarquía de la Segunda División. A la vez, mantuvo activo el radar en Primera RFEF, un mercado que le ha dado excelentes réditos en los últimos años (ahora los busca con Fran Castillo, Hamza Bellari o el mentado Kostis).

BARCELONA, 22/08/2026.- El centrocampista del Espanyol Álex Calatrava (i) conversa con Vinicius Junior, del Real Madrid, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este sábado en el RCDE Stadium, en Barcelona. EFE/Quique García / Quique García / EFE

El principal reto del equipo y del mercado albinegro pasa por compensar la salida de sus dos mayores generadores de juego ofensivo: el mediapunta Álex Calatrava y el extremo Brian Cipenga. Por Cala, el Castellón consiguió una operación muy ventajosa, que con los intereses que debe pagar el Espanyol se irá más allá de los cinco millones de la cláusula. Cipenga se marchó a coste cero al no querer renovar, pero el dinero ingresado por Calatrava, la mayor venta de la historia del club, se ha reinvertido y reinvertirá en otros jugadores para seguir creciendo.

Así, el Castellón ha trabajado otro verano el mercado internacional, una seña de identidad desde la llegada del presidente Haralabos Voulgaris. El portero Aimir Saipi, el mediocentro Jari Vlak, el mediapunta Antonio Gala (y en menor medida el punta David Nzanza) son apuestas que deben combinar el rendimiento presente con la proyección a medio plazo. También ha incorporado a un cedido (el carrilero Rodrigo Rego), y ha moteado la plantilla con color provincial, con el regreso del lateral Juanjo Nieto, la promoción interna del portero Sergi Torner y la recuperación del cedido José Albert. Equilibrismos futbolísticos y salariales que afrontan ahora los últimos movimientos en días decisivos.