Samu Adeniran, el último héroe de la Champions, 'jugó' en el Castellón

De estar seis meses en el CD Castellón sin llegar a jugar un solo minuto a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la Champions League. La carrera de Samuel Adeniran ha dado unas cuantas vueltas desde que, en enero de 2019, aterrizó en Castalia como una apuesta de futuro. Más de siete años después, aquel desconocido atacante estadounidense se ha convertido en el héroe de una de las remontadas más espectaculares de la historia reciente de la máxima competición continental.

No lo olvidará

Adeniran fue el gran protagonista, este martes en una noche también con protagonismo para otros exalbinegros como Gonzalo Crettaz e Igor Zlatanovic, de la increíble clasificación del LASK para la fase liga de la Champions.

El conjunto austríaco había perdido por 3-0 frente al Celtic en Glasgow y la situación todavía se volvió más extrema cuando Callum McGregor adelantó a los escoceses en el minuto 21 de la vuelta. El global era entonces de 0-4. Lo que parecía una eliminatoria sentenciada terminó en una remontada histórica: el LASK ganó 5-1 después de la prórroga y pasó por 5-4 en el global.

Y el nombre propio fue el de Adeniran. El delantero marcó el 3-1 en el minuto 58, con un zurdazo desde fuera del área, para volver a aparecer en el 109 para hacer el 5-1 que daba definitivamente la clasificación al conjunto de Linz. Incluso dispuso de un penalti en el 115 para completar el hat-trick, aunque Viljami Sinisalo evitó el tercer tanto. El LASK disputará así por primera vez en su historia la fase principal de la Champions League.

Un fichaje del Castellón que nunca debutó

Lo llamativo desde Castellón es que el héroe de la noche europea perteneció al CD Castellón. El club albinegro anunció oficialmente su incorporación el 2 de enero de 2019, cedido por el CD Leganés hasta final de aquella temporada. Llegaba después de haber marcado siete goles en 14 encuentros con el Guadalajara, en Tercera División, por lo que la entidad lo presentó como un joven atacante zurdo capaz de actuar en varias posiciones ofensivas.

Tenía entonces solo 20 años y se incorporó al Castellón de Óscar Cano, que peleaba por la permanencia en Segunda División B. El técnico destacó públicamente las posibilidades que ofrecían Adeniran y Jairo Cárcaba, los primeros refuerzos de aquel mercado de invierno. Samu pasó el reconocimiento médico, entrenó con el primer equipo e incluso fue presentado junto al resto de incorporaciones invernales.

Pero ahí terminó prácticamente su historia deportiva como albinegro. Adeniran no llegó a debutar oficialmente con el Castellón. Figuró en tres convocatorias, siempre como suplente sin utilizar, por lo que cerró su estancia en Castalia con cero partidos y cero minutos. En los registros de aquella plantilla aparece con el dorsal 30. Su cesión terminó el 30 de junio y también concluyó entonces su vinculación con el Leganés.

Una carrera por medio mundo

Lejos de frenar su carrera, aquel episodio dio paso a un recorrido especialmente singular. Adeniran se marchó a Alemania para jugar en el Kickers Emden y el Atlas Delmenhorst antes de regresar a Estados Unidos. Allí comenzó a explotar definitivamente: hizo 13 goles en 30 partidos con Tacoma Defiance, alcanzó la MLS con el Seattle Sounders y posteriormente destacó en el San Antonio FC, el St. Louis City y el Philadelphia Union. Formó además parte del Seattle que conquistó la Champions de la Concacaf en 2022.

Europa volvió a llamar a su puerta con el LASK, que cerró su incorporación desde Philadelphia y lo incorporó en enero del 2025 con contrato hasta mayo del 2028. El delantero de Houston encontró en Austria la continuidad que durante sus primeros años en el continente se le había resistido.

A sus 27 años, atraviesa además uno de los mejores momentos de su trayectoria. Antes incluso de su exhibición ante el Celtic había comenzado la Bundesliga austríaca 2026/2027 con cuatro goles y una asistencia en las tres primeras jornadas.

Ahora su nombre estará entre los que disputen la Champions. Una competición en la que el LASK acaba de conseguir una clasificación que parecía imposible.

Y con una curiosidad para el fútbol castellonense: el hombre que culminó la remontada europea más impactante de la noche fue, durante medio año, jugador del Castellón. Aunque, en sentido estricto, nunca llegó a jugar en el Castellón.