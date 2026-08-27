El Castellón extravía el camino al gol: las 5+1 claves de un frenazo inesperado

El CD Castellón ha comenzado la LaLiga Hypermotin con cuatro puntos de seis y sin encajar ningún gol, pero también con una anomalía respecto al equipo de la pasada temporada: le está costando generar y marcar.

El conjunto de Pablo Hernández solo ha celebrado un tanto en los primeros 180 minutos, obra de Ousmane Camara en Zubieta; y el 0-0 frente al Sabadell dejó varias señales que explican por qué el ataque todavía necesita ajustes.

1. Un solo gol en 180 minutos

El balance ofensivo del Castellón se reduce por ahora a un tanto en dos jornadas. Camara marcó en el estreno ante la Real Sociedad B, pero el Sabadell logró mantener su portería a cero en el SkyFi Castalia.

No es únicamente una cuestión de acierto. Ante el conjunto arlequinado, el Castellón tuvo mucha posesión, pero le costó traducirla en ocasiones claras. Dominó durante diferentes fases, aunque le faltaron desborde, último pase y presencia en zonas de remate.

Toni Losas

2. Se termina una racha de 22 partidos oficiales marcando

El Castellón no finalizaba un encuentro oficial sin marcar desde el 0-0 ante el Zaragoza del 25 de enero de 2026.

Desde aquel partido había encadenado 22 encuentros oficiales consecutivos viendo puerta: las 19 jornadas restantes de la pasada liga regular, los dos partidos del play-off frente al Almería y el estreno de este curso en Zubieta.

El Sabadell puso fin a una secuencia de prácticamente siete meses en la que, independientemente del resultado, el Castellón siempre encontraba el gol.

3. El SkyFi Castalia llevaba diez meses sin ver al Castellón a cero

La racha en casa era todavía más prolongada. Para encontrar el anterior partido del Castellón sin marcar en Castalia había que retroceder hasta el 0-1 frente al Albacete del 19 de octubre del 2025.

Después de aquella derrota, el equipo enlazó 17 partidos oficiales consecutivos marcando como local, 16 de Liga y uno del play-off.

En ese tramo anotó 36 goles, una media de 2,12 por encuentro. El Sabadell fue el primer rival en más de diez meses capaz de marcharse de Castalia sin recibir ningún tanto.

4. Un 42% menos del peligro del pasado curso

El dato que mejor refleja las dificultades ofensivas frente al Sabadell está en el xG. El Castellón generó apenas 1,02 goles esperados.

La comparación con la pasada temporada resulta especialmente significativa. Los albinegros terminaron el curso con 1,75 xG en 42 jornadas.

Es decir, ante el Sabadell el Castellón produjo solo alrededor del 58% del peligro habitual del pasado curso. Un 42% menos.

La cifra evidencia que el 0-0 no respondió simplemente a una mala noche de cara a portería. El problema estuvo antes: al equipo le costó fabricar ocasiones de verdadero valor.

5. Sin Calatrava ni Cipenga, toca reinventar el ataque

El Castellón también está aprendiendo a atacar sin dos futbolistas fundamentales en su producción ofensiva de la pasada temporada.

Álex Calatrava firmó 14 goles y ocho asistencias, mientras que Brian Cipenga aportó seis tantos y nueve pases de gol. Entre ambos sumaron 20 goles y 17 asistencias.

Pero su influencia iba más allá de las cifras. Eran dos de los principales generadores de peligro: rompían líneas, desequilibraban en el uno contra uno, atraían defensores y producían ventajas para los compañeros.

Sus salidas obligan ahora a Pablo Hernández a reconstruir automatismos y repartir responsabilidades.

Bonus. Jakobsen, otro contratiempo; Camara queda demasiado solo

A esa reconstrucción se añadió frente al Sabadell la ausencia de Adam Jakobsen, que sufrió molestias en el calentamiento y no pudo entrar finalmente en el once.

Sin el danés y todavía sin unos sustitutos plenamente asentados para Calatrava y Cipenga, Ousmane Camara quedó prácticamente solo como principal foco de peligro.

El delantero guineano ya había marcado el único gol del Castellón esta temporada, pero ante el Sabadell apenas encontró espacios y Diego Fuoli vivió un partido mucho más tranquilo de lo que era habitual para los porteros visitantes en Castalia.

Dos jornadas son todavía una muestra mínima y el balance competitivo es bueno: cuatro puntos de seis y dos porterías a cero. Pero la primera tarea ofensiva del nuevo Castellón ya está identificada.

Después de meses encontrando el gol casi por inercia, el equipo necesita descubrir nuevos caminos para llegar hasta él.