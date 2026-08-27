Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: El CD Castellón regresa a Balaidos en busca de la segunda victoria a domicilio del curso
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos la última hora del CD Castellón, que ya prepara su visita a Balaídos de este lunes para jugar contra el Celta Fortuna mientras se mueve en el mercado de salidas.
Los albinegros llegan a tierras gallegas tras el empate en casa ante el Sabadell, en el que las sensaciones no fueron las mejores.
Analizamos qué puede deparar el partido con José Luis Gual, Pablo Grande, Miguel Alayrach y Adrián Aránega.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
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