El 'maratón' del Castellón B antes de su debut liguero
El filial albinegro disputará dos amistosos en poco más de un día mientras ultima los movimientos finales de fichajes
El CD Castellón B entra en la fase crítica de su preparación con la disputa de sus dos últimos ensayos de pretemporada en apenas 25 horas.
Los pupilos dirigidos por Juan Casajús jugarán este viernes a las 18:30 horas frente al Atlético de Madrid C en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Coma. Sin apenas tiempo para el descanso, la plantilla se desplazará al día siguiente para medirse el sábado a las 19:30 horas contra el Reus CF Reddis en el Estadi Municipal de Reus, una doble cita que servirá para calibrar el estado físico de los futbolistas.
Todo listo para el Intercity CF
Estos compromisos serán vitales para ultimar los detalles tácticos de cara al inminente estreno oficial en competición. El esperado debut liguero tendrá lugar el sábado 5 de septiembre a las 19.00 horas, en el campo de Gaetà Huguet, donde se verán las caras contra el Intercity CF.
Mercado
De forma paralela al terreno de juego, los despachos echan humo en una semana decisiva en la que se esperan tanto posibles fichajes para apuntalar el bloque como posibles salidas de última hora.
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