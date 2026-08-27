Mercado | Douglas Aurélio se marcha cedido a la SD Huesca
El brasileño busca minutos y ritmo de competición tras superar una grave lesión
El Castellón libera un dorsal y margen salarial para afrontar el final del mercado
La historia de Douglas Aurélio en el CD Castellón tendrá un paréntesis. El mediapunta brasileño se marcha cedido a la SD Huesca, recién descendido a Primera RFEF.
La salida de Douglas se estima beneficiosa para todas las partes. El jugador busca minutos y ritmo de competición tras superar una grave lesión de rodilla, de la que sufrió una recaída, y el Castellón libera un dorsal y masa salarial para afrontar los últimos retoques de la plantilla de Pablo Hernández.
Este era uno de los objetivos primordiales del Castellón en la recta final del mercado de fichajes: liberar espacio y fichas para poder abordar contrataciones. En esa línea, además de Douglas Aurélio, otros futbolistas como José Albert, Tincho o Suero pueden salir del club en los próximos días. La ventana estival del mercado de fichajes se cierra el martes 1 de septiembre a las 23.59 horas.
La trayectoria
Douglas Aurélio llegó al Castellón en el mercado invernal de la temporada 2023/24, procedente del fútbol letón. En esa media campaña en Primera RFEF consiguió seis goles en 18 partidos y el ascenso de categoría.
En la primera campaña en Segunda anotó tres tantos en 25 partidos hasta romperse los ligamentos de la rodilla, y el curso pasado apenas pudo jugar por este motivo (53 minutos y un gol en cinco partidos). Ahora, a sus 27 años y con contrato hasta 2028, Douglas buscará relanzar su carrera en el Huesca.
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