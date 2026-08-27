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Mercado | Douglas Aurélio se marcha cedido a la SD Huesca

El brasileño busca minutos y ritmo de competición tras superar una grave lesión

El Castellón libera un dorsal y margen salarial para afrontar el final del mercado

Douglas, a la derecha, durante un entrenamiento de pretemporada.

Douglas, a la derecha, durante un entrenamiento de pretemporada. / Manolo Nebot

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Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

La historia de Douglas Aurélio en el CD Castellón tendrá un paréntesis. El mediapunta brasileño se marcha cedido a la SD Huesca, recién descendido a Primera RFEF.

La salida de Douglas se estima beneficiosa para todas las partes. El jugador busca minutos y ritmo de competición tras superar una grave lesión de rodilla, de la que sufrió una recaída, y el Castellón libera un dorsal y masa salarial para afrontar los últimos retoques de la plantilla de Pablo Hernández.

Este era uno de los objetivos primordiales del Castellón en la recta final del mercado de fichajes: liberar espacio y fichas para poder abordar contrataciones. En esa línea, además de Douglas Aurélio, otros futbolistas como José Albert, Tincho o Suero pueden salir del club en los próximos días. La ventana estival del mercado de fichajes se cierra el martes 1 de septiembre a las 23.59 horas.

Douglas Aurélio, en un entrenamiento del Castellón de esta primera semana de la pretemporada.

Douglas Aurélio, en un entrenamiento del Castellón en la primera semana de la pretemporada. / CD CASTELLÓN

La trayectoria

Douglas Aurélio llegó al Castellón en el mercado invernal de la temporada 2023/24, procedente del fútbol letón. En esa media campaña en Primera RFEF consiguió seis goles en 18 partidos y el ascenso de categoría.

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En la primera campaña en Segunda anotó tres tantos en 25 partidos hasta romperse los ligamentos de la rodilla, y el curso pasado apenas pudo jugar por este motivo (53 minutos y un gol en cinco partidos). Ahora, a sus 27 años y con contrato hasta 2028, Douglas buscará relanzar su carrera en el Huesca.

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