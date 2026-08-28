Cantera | Mazazo al Castellón B en los minutos finales ante el Atlético C
El filial albinegro cae en La Coma (1-2) pese a reaccionar tras el descanso y ya piensa en su último amistoso en Reus
El CD Castellón B sumó una nueva derrota en su séptimo partido de pretemporada tras caer por 1-2 frente al Atlético de Madrid C en la Ciudad Deportiva La Coma.
El filial albinegro ofreció dos caras muy distintas a lo largo del encuentro, en un choque caracterizado por la escasez de aproximaciones en ambas áreas. Con este resultado, el cuerpo técnico liderado por Juan Casajús toma nota de los aspectos a pulir, ya que el equipo tiene que mejorar bastante de cara al inicio de la competición oficial en Segunda RFEF
Dominio rojiblanco y reacción local
La primera mitad estuvo marcada por el control y el buen juego del Atlético C, que maniató a los locales y golpeó primero. En el minuto 39, Alage adelantó al filial rojiblanco con un espectacular remate de taconazo que dejó sin opciones a la zaga castellonense. Tras el paso por los vestuarios, el guion del partido cambió por completo; los orelluts salieron algo más entonados tras el descanso y equilibraron la balanza. La recompensa llegó en el minuto 66, cuando el central vallisoletano Iago Parente firmó el empate provisional con un certero testarazo de cabeza.
Debut juvenil y jarro de agua fría
El técnico local estiró los tiempos de juego y dio muchos minutos al once inicial para rodar a sus teóricos titulares. Además, la segunda parte dejó una nota positiva con el debut del eléctrico delantero juvenil Raúl Ruiz, quien aportó chispa al ataque albinegro en sus primeros minutos con el CD Castellón B. Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, la fortuna dio la espalda a los locales. En el minuto 88, un tiro sin casi peligro de Joel terminó colándose en la portería castellonense, significando el cruel 1-2 definitivo.
Último ensayo en Tarragona
Sin apenas tiempo para lamentaciones, el filial ya mira hacia su próximo y definitivo compromiso estival. Este sábado tendrá lugar el último ensayo de la preparación estival frente al Reus CF Redis en tierras tarraconenses. El encuentro se disputará a las 19:15 horas, una cita vital para terminar de ajustar los engranajes tácticos y recuperar las buenas sensaciones antes del fuego real de la temporada.
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