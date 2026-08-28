Celta Fortuna-CD Castellón | Un duelo inédito pero nada casual

El CD Castellón visita el lunes el Estadio de Balaídos (21.30 horas). El equipo de Pablo Hernández se enfrentará al Celta Fortuna, un recién ascendido que subraya los éxitos de la cantera del club celeste en los últimos tiempos. La presencia del filial vigués en Segunda División no parece nada casual. Simboliza el crecimiento de la cantera del Celta, que de alguna manera puede servir de referencia a medio y largo plazo para los orelluts: la inversión en instalaciones, la apuesta por jugadores con talento y el desarrollo de un estilo de juego reconocible.

De hecho, según un reciente informe de LaLiga sobre el impacto en la selección de las canteras de los clubs nacionales, con motivo de la consecución por parte de España del pasado Mundial, el Celta es uno de los cuatro equipos de Primera con más minutos de canteranos (el 43%), solo por detrás del Athletic Club, la Real Sociedad (el otro club con su filial en Segunda) y el FC Barcelona. No solo eso, también el entrenador del primer equipo, Claudio Giráldez, se forjó en la cantera celeste.

Estilo ofensivo y alegre

Ahora, con Fredi Álvarez en el banquillo, el Celta Fortuna sigue siendo el equipo ofensivo y alegre que fue en la temporada del ascenso. En Segunda División ha caído de pie: suma un empate con el Cádiz y una victoria de mérito sobre el Andorra, al que arrasó en el tramo final para convertir un 0-2 en un 4-2.

El próximo lunes, el Celta Fortuna se unirá al listado de filiales que se han enfrentado al primer equipo del CD Castellón en partido oficial. Será el 17º. En Segunda, Segunda B o Primera RFEF (en Tercera lo hizo con otros como el filial del Córdoba), el conjunto orellut ha jugado al menos una vez contra los filiales de 16 clubs: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic, Valencia, Real Sociedad, Sevilla, Villarreal, Levante, Málaga, Betis, Zaragoza, Elche, Espanyol, Mallorca y Osasuna. A partir del lunes cabrá añadir al Celta, en la segunda salida seguida al feudo de un filial, ya que el Castellón inició la Liga en Zubieta, derrotando por la mínima al de la Real (0-1).

Sin precedentes

El Castellón se ha enfrentado históricamente al primer equipo del Celta. La racha de encuentros comenzó en la década de los cuarenta, tras el primer ascenso orellut a Primera División. No se cruzan desde el lejano 2010, temporada del descenso a Segunda B e inicio de la larga travesía por el infrafútbol, Tercera incluida, en el cierre de la etapa de Castellnou.

En aquella ocasión, el domingo 11 de abril del 2010, el duelo de Castalia estuvo marcado por tres aspectos: los debuts, las protestas al palco y la actuación arbitral.

Jordi Marenyà, con el Castellón, y Aritz López Garai, con el Celta, en el último duelo en Segunda, en 2010. / Archivo Mediterráneo / P. P.

Debutó el entrenador del Castellón (Asier Garitano), quien a su vez le dio la titularidad a un prometedor juvenil (Jordi Marenyà, después capitán). La afición no ocultó su descontento con la situación deportiva e institucional. El árbitro se convirtió en protagonista al expulsar a dos jugadores del Castellón (Mantecón y Baigorri), que pese a ello ganó (2-1).

Como curiosidad, con el Celta jugó un exorellut (López Garai) y un actual miembro de la primera plantilla de los gallegos (Iago Aspas), además de futuros internacionales absolutos (Michu y Joselu).

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En total, Castellón y Celta se ha enfrentado en 40 ocasiones (Primera, Segunda y Copa) con un balance total de 15 victorias albinegras, 17 triunfos celestes y ocho empates. Con el Celta Fortuna, el lunes empieza otra historia.