Experiencia italiana para la defensa del Castellón con la llegada de Ceccherini
El defensa italiano llega libre tras su paso por la US Cremonese, de la Serie A, y firma con el conjunto albinegro hasta el 30 de junio de 2027
El CD Castellón ha alcanzado un acuerdo con el defensa italiano Federico Ceccherini para su incorporación al conjunto albinegro hasta el 30 de junio de 2027.
Ceccherini, nacido el 11 de mayo de 1992 en Livorno (Italia), llega libre al Castellón procedente de la US Cremonese, de la Serie A. El central cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol italiano, competición en la que ha desarrollado buena parte de su carrera.
Formado en las categorías inferiores del Livorno, el defensa debutó con el primer equipo en la Serie A en 2013. Posteriormente pasó por el Crotone, la Fiorentina y el Hellas Verona, donde se consolidó como uno de los referentes de su línea defensiva.
Su siguiente destino fue la US Cremonese, con la que consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol italiano.
A lo largo de su trayectoria, Ceccherini acumula más de 225 partidos en la Serie A.
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