Federico Ceccherini conoce su nueva casa: «Soy un defensa agresivo, de los que no se rinden»

No ha perdido el tiempo. Federico Ceccherini ya ha vivido sus primeras horas como jugador del CD Castellón. El veterano central italiano, anunciado este viernes como nuevo refuerzo albinegro, se ha incorporado al trabajo con sus nuevos compañeros y no ha tardado en comprobar la intensidad que se respira en el vestuario de Pablo Hernández. Además, tras ejercitarse en la ciudad deportiva la Coma, ha visitado su nueva casa, el SkyFi Castalia.

«Me he encontrado muy bien desde el principio. He visto mucho entusiasmo y me ha gustado inmediatamente. Hay mucha intensidad y me he encontrado bien desde el primer momento», ha explicado Ceccherini en declaraciones facilitadas por el club albinegro.

El defensa, que cuenta con una amplia experiencia en el fútbol y acumula más de 200 partidos en la Serie A, llega a Castellón dispuesto a poner ese recorrido al servicio del equipo. A sus 34 años, se define como un central de marcado carácter competitivo.

Ceccherini ya se ha ejercitado con sus nuevos compañeros. / CD Castellón

«Siempre he sido un defensa agresivo al hombre, de los que no se rinden nunca», ha señalado. Ceccherini también ha destacado su capacidad para interpretar el juego: «Me gusta leer bien las situaciones y los partidos».

El rol en la plantilla

Esa experiencia acumulada durante su trayectoria profesional es precisamente uno de los argumentos que pretende aportar al Castellón. «Creo que jugando he acumulado mucha experiencia y espero poder ayudar también a los compañeros a crecer», ha apuntado.

El italiano ya está deseando conocer, en día de partido, uno de los grandes escenarios de la temporada: el SkyFi Castalia. Ceccherini destacado la cercanía de la afición al terreno de juego.

«No veo la hora», ha repetido al ser preguntado por su estreno ante los seguidores albinegros. «Veo que las gradas están todas muy cerca y que la curva está cerca. No veo la hora porque los aficionados son el duodécimo hombre en el campo». El nuevo central del Castellón espera que esa conexión entre equipo y grada sea una de las claves durante la temporada.