Las frases de Pablo Hernández antes del Celta Fortuna-Castellón: el rival, los fichajes, el césped, Jakobsen...

El CD Castellón encara días de ajetreo. Prepara el partido del lunes contra el Celta Fortuna al tiempo que realiza los movimientos finales en el mercado de fichajes, que termina el martes 1 de septiembre a las 23.59. El entrenador albinegro, Pablo Hernández, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del SkyFi Castalia.

Estas han sido algunas de sus frases.

Federico Ceccherini, recién fichado

"Ya ha entrenado con nosotros. Es un jugador con una buena carrera, que nos puede aportar experiencia. Es un perfil que no teníamos, viene a sumar, a aportar, con mucha ilusión y ganas. Estamos contentos de cerrar la parcela defensiva. Viene de entrenar con entrenador personal, creo que está cerca de poder competir, veremos en los próximos días".

La salida de Douglas Aurélio

"Hablé con él, el club habló con él, y él también tiene claro que lo que necesita ahora es jugar. El Huesca es un buen contexto para él, en Primera RFEF, donde puede reencontrar su mejor nivel y sería una gran noticia para él y para nosotros.

El estado de Adam Jakobsen

"Como sabéis, Adam en el calentamiento notó una molestia. Parece que no es grave, pero hasta última hora no sabremos si estará disponible. Valoraremos en los últimos entrenamientos".

El Celta Fortuna, próximo rival

"Es un rival que, aunque viene de ascender, tiene una identidad muy definida, siguiendo la línea del primer equipo. Mismo sistema, buenos jugadores, corre mucho, nos va a exigir mucho, son valientes, presionan todo el campo... En cuanto pueden jugar, juegan hacia adelante buscando última línea, rupturas al espacio... No es casualidad los resultados que está teniendo. No pierde desde antes del play-off de ascenso, no ha perdido ni pretemporada ni en Liga. Es un rival muy, muy exigente".

"Si queremos ganar, físicamente tenemos que dar un paso adelante".

Adaptación de los nuevos al estilo

"Cuando hay gente nueva, hay que ir adaptando las piezas y ver en qué posición cada uno puede rendir. Hemos tenido una pretemporada corta. Tenemos que seguir mirando y propiciando esa adaptación. Todos van a tener su momento y va a haber oportunidades para todos".

El final del mercado

"Hasta que no se cierre la ventana de fichajes puede pasar cualquier cosa, tanto en salidas como en llegadas. Lo que queremos es que lo que venga sea para mejorar, si no encontramos nada no vendrá nadie y, si podemos hacerlo, se hará. El club sigue trabajando para tener la mejor plantilla posible".

Posibles salidas

"Obviamente, cualquier jugador que se vaya abre nuevas opciones y buscar un perfil parecido o, si quieres, algo diferente. Al final es decisión del club".

"Si sale la posibilidad de que venga alguien que mejore la plantilla, yo encantado. El club y yo hablamos todos los días sobre eso y sabemos lo que queremos y ya está. Estamos centrados en el próximo rival".

Problemas para generar ocasiones

"Hay muchos factores que pueden influir. Uno es el tema físico, nos tenemos que exigir correr más, no solo sin balón, también con él, más rupturas, más movimientos, que es algo que nos hace atacar mejor y el otro día nos faltó. Es una faceta que sabemos que podemos mejorar porque nos ha dado mucho y lo hemos hablado".

El césped de Castalia

"No lo he visto. Nos han dicho que para el partido contra el Albacete estará bien. Hay que confiar. Como dije, es algo que no nos podemos permitir, que nos perjudica y que espero que se solucione esta semana. No soy jardinero, no sé los porqués ni qué se puede hacer, pero a mí me corresponde trasladar que es importante tenerlo bien y hay que hacer un esfuerzo".