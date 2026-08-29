CD Castellón | El fichaje de Federico Ceccherini, en cifras

34 años

Federico Ceccherini nació en Livorno (Italia) en mayo de 1992. Es un experimentado defensa central de 34 años que estaba libre tras jugar la temporada pasada en Serie A con la US Cremonese.

6 clubs en Italia

La mentada Cremonese fue el sexto club de Ceccherini en el fútbol italiano, donde ha desarrollado la mayoría de su carrera. Antes jugó en Pistoiese, AS Livorno, Crotone, Fiorentina y Hellas Verona, ya fuera a préstamo o en propiedad.

227 partidos en Serie A

En total, Ceccherini ha disputado 227 partidos en la Serie A, la mayoría de ellos en el Crotone y el Hellas Verona. En otros momentos de su carrera jugó en Serie B (más de 100 partidos) e incluso una temporada en Serie D, donde estuvo cedido en el Pistoiese en el inicio de su carrera.

3 países

España es el tercer país en la trayectoria de Ceccherini. Además de Italia, ha conocido el fútbol de la Primera División de Turquía. Jugó 31 partidos en una temporada en el Fatih Karagümrük.

4 centrales +1

Con el italiano, el Castellón tiene cuatro centrales puros en su plantilla, sin contar a Fabrizio Brignani (lesionado de larga duración y sin ficha). Son Alberto Jiménez, Agustín Sienra, Ilias Kostis (que sigue su puesta a punto física y tardará unas semanas en estar disponible) y Federico Ceccherini. Además, cabe apuntar que Jeremy Mellot, lateral habitual, jugó como central en el Castellón-Sabadell de la segunda jornada. "Estamos contentos de cerrar la defensa", dijo Pablo Hernández ayer en sala de prensa.

2027

Ceccherini, que llega libre tras acabar el contrato en la Cremonese, firma por el Castellón por una temporada, hasta junio del 2027.