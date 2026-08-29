Fredi Álvarez: "El Castellón es uno de los mejores equipos de la categoría"

El CD Castellón tardará en jugar. Los albinegros cierran la jornada el lunes. A partir de las 21.30 horas, se enfrentarán al Celta Fortuna en Balaídos. El entrenador del filial celeste, Fredi Álvarez, ha comparecido este sábado en sala de prensa para analizar la cita, y el notable arranque de Liga de sus jóvenes pupilos.

"Llega para mí uno de los mejores equipos de la categoría", comentó Álvarez sobre el equipo de Pablo Hernández. "Estamos arrancando, hay mucho que ver todavía, pero por el año pasado sabemos qué tipo de equipo es y lo que propone. Tenemos que ser capaces de defender bien cuando no tengamos el balón y, cuando lo tengamos, ser los mismos: tener la misma idea, personalidad y hacer daño con la pelota. El nivel defensivo va a ser muy importante, porque tiene un potencial ofensivo muy grande, grandes jugadores y grandes conceptos ofensivos de juego", desarrolló.

En este sentido, admitió que la “atrevida” propuesta futbolística del conjunto orellut les viene “muy bien”, porque “es un equipo que juega y deja jugar”. “Si ellos están acertados en el área rival será muy complicado porque es un equipo con mucho gol. Vamos a tener que estar muy bien a nivel defensivo para contrarrestar todo ese potencial”, avisó el preparador celeste.

Un buen comienzo

Además, el entrenador del Celta Fortuna no escondió su satisfacción por el prometedor arranque de Liga de su equipo, tras sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas, pero incidió en que la temporada es muy larga y van a tener que sufrir “muchísimo” para conseguir el objetivo de la permanencia.

“En esta categoría no es fácil arrancar sumando cuatro de seis o ganar partidos remontando, pero ahora estamos con esa ilusión y esa energía que mantenemos del playoff de ascenso. Tenemos que aprovechar esta ola en la que estamos, disfrutar de este momento, pero con humildad y con los pies en el suelo”, afirmó.

El Celta Fortuna logró una épica victoria sobre el Andorra. / Marta G. Brea / Faro de Vigo

En rueda de prensa, el técnico gallego destacó la importancia de haber ganado ya el primer partido, ante el Andorra después de levantar un 0-2 en Balaídos, porque eso dará “confianza” a sus jóvenes jugadores.

“El otro día ganamos un partido muy épico, pero en cuanto a fútbol tenemos mucho que mejorar. Tenemos que darnos cuenta de que en esta categoría nos va a costar ser un equipo dominador, eso es lo primero que tenemos que aprender, saber que los rivales nos van a someter durante muchos minutos”, ahondó.