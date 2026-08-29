Miguelón Ferrer sella el cierre de pretemporada del CD Castellón B con triunfo en Reus (0-1)
Un misil del atacante otorga el triunfo al filial en un test marcado por la expulsión de Andrés Caro
El CD Castellón B logró una balsámica victoria por 0-1 en su visita al feudo del Reus CF Reddis. Este trabajado triunfo sobre tierras catalanas sirvió para romper una racha de tres derrotas seguidas y recuperar las buenas sensaciones. El bloque albinegro mostró una clara mejoría en su juego colectivo respecto a las anteriores citas de preparación.
El punto de inflexión llegó en el minuto 59, cuando Miguelón Ferrer firmó el gol de la victoria con un certero chut desde la frontal del área. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que en el minuto 60 el central Andrés Caro vio la doble amarilla. El filial orellut tuvo que afrontar unos agobios finales con 10 efectivos, defendiendo con uñas y dientes el resultado.
La hora de la verdad
Con este encuentro acaban los ensayos de una pretemporada que se salda con dos triunfos, tres empates y tres derrotas en ocho citas. Los experimentos quedan atrás porque a partir de ahora llega la liga regular. El equipo ya aguarda el próximo sábado día 5 para su estreno liguero frente al Intercity en Gaetà Huguet a partir de las 19:00 horas.
Otros marcadores
La pretemporada también finaliza para cuatro equipos. El juvenil A de Luis Cubedo perdió en Gaetà Huguet ante el Levante (1-2). El gol albinegro lo marcó el grauero Marcos Fernández en el minuto 83. Más suerte tuvo el juvenil B que arrolló al IDA Valencia en la segunda parte (8-2). Eladio Silvestre (dos), Nico Anghel, Gabril Zatic, Liam Torres, Peter Holguin, Lucas Bou y un defensa en propia portería anotaron los goles.
El infantil A superó al Levante (2-0, goles de Font de Mora y Pepe) en Gaetà Huguet, mientas que el cadete A perdió por 2-0 en su visita al feudo del Valencia CF.
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- Directo | CD Castellón-Deportivo Alavés