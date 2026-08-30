Altas, bajas, última hora, dónde ver y alineaciones probables del Celta Fortuna-Castellón

La fortaleza defensiva del CD Castellón, que llega a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion sin haber recibido todavía un gol, pondrá a prueba al Celta Fortuna. El filial vigués afronta el encuentro con los mismos cuatro puntos que el conjunto albinegro, después de estrenarse con una contundente goleada ante el Andorra en Balaídos.

El nuevo Castellón de Pablo Hernández está encontrando, sin embargo, más dificultades de las previstas en el frente ofensivo. A las salidas de Álex Calatrava y Brian Cipenga, dos jugadores importantes en el ataque durante la pasada temporada, se añade la falta de ocasiones que está consiguiendo generar el equipo en los metros finales.

El conjunto albinegro inició el campeonato frente al filial de la Real Sociedad y apostó por la eficacia para llevarse los tres puntos. Un único gol de Ousmane Camara fue suficiente para sellar la victoria y dejar patente la solidez de un equipo que todavía no ha concedido ningún tanto. Después, empató sin goles en casa con el Sabadell.

Buen estreno del filial

Enfrente estará un Celta Fortuna que llega reforzado tras su espectacular remontada ante el Andorra. El conjunto celeste tuvo que sobreponerse a dos errores defensivos que le colocaron en una situación complicada antes de acabar firmando su primer triunfo en el fútbol profesional (4-2).

El técnico del filial vigués, Fredi Álvarez, volverá a introducir cambios en su alineación con la intención de premiar las actuaciones de Álvaro Marín, autor de dos goles en la última jornada, y Hugo Cuenca, una de las incorporaciones realizadas este verano para elevar el nivel del joven equipo celeste. En defensa, Joel López podría ser la principal novedad.

El Castellón afronta el partido con las bajas de los centrales Ilias Kostis y Fabrizio Brignani. Adam Jakobsen continúa siendo duda, mientras que todo hace indicar que Federico Ceccherini tampoco estará en la convocatoria. El defensa italiano, último fichaje albinegro, se incorporó al equipo el pasado viernes.

En el once castellonense también podría producirse el regreso de Agustín Sienra. Su entrada permitiría a Jérémy Mellot recuperar la posición de lateral derecho, mientras Juanjo Nieto podría adelantar su ubicación sobre el terreno de juego. Veremos.