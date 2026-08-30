De Brignani a Ceccherini | El CD Castellón se abona al mercado italiano

Hace justo un año, Fabrizio Brignani se convirtió en el primer futbolista italiano del CD Castellón. Después de más de un siglo de historia sin jugadores de Italia en sus filas, el club orellut ha convertido el mercado italiano en uno de sus caladeros preferidos. A Brignani le siguió, ese mismo verano, el mediapunta Tommaso de Nipoti. También se puede contar en la ecuación el mediocentro italobrasileño Ronaldo Pompeu. Este curso, al mediapunta Antonio Gala se ha unido esta misma semana el defensa Federico Ceccherini.

De la nada al bastante. ¿Qué ofrece Italia al Castellón? ¿Qué peculiaridad tiene ese mercado respecto a otros? Según un agente de futbolistas consultado por Mediterráneo, cabe distinguir entre operaciones. Por un lado está la apuesta por los jóvenes, protagonizada este verano con Antonio Gala. El talentoso mediapunta, antaño promesa juvenil, buscó un cambio de aires para no quedarse estancado, a sus 22 años. «El fútbol italiano no se caracteriza por dar oportunidades en esas edades», razona este agente.

La mentalidad

Misma opinión expresó en este medio Christian Lantignotti, uno de los entrenadores de Gala en la cantera del Milan. «En Italia, por desgracia, tenemos una mentalidad diferente a la de España y para un chico de 18 o 19 años consolidarse en un club como el Milan no es nada fácil», argumentó Lantignotti. Ni el Milan ni en casi ningún otro. «Esa mentalidad conlleva no confiar en los jóvenes. En cambio, los conduce por un camino tortuoso (por categorías bajas) que a menudo no les permite alcanzar su verdadero potencial», subrayó.

Por ello, y por el estilo de juego predominante en España, talentos como Gala está viendo en LaLiga y en concreto en el Castellón un paisaje idóneo para su fútbol.

Antonio Gala controla el balón rodeado de rivales. / ERIK PRADAS

Otro aspecto a considerar, como señalan las fuentes consultadas, es la similitud en el carácter. La adaptación a las costumbres y la cultura española es sencilla y rápida para los italianos, incluido el idioma. Un asunto diferente es la adaptación futbolística, en especial para los defensas. El curso pasado, Brignani tuvo que aplicarse para evolucionar en algunas facetas de su juego. Él mismo lo explicó meses después de su llegada.

«Los primeros meses no fueron nada fáciles. En el campo me encontré más espacios, más calidad, más velocidad... En Italia es un juego más táctico y quizá de equipo, puedes confiar más que el compañero va a estar cerca. Aquí es más abierto, has de hacer bien tu trabajo, es más hombre con hombre», explicó Brignani.

Diferencias futbolísticas

«Llego de un fútbol donde un defensa defiende y ya está», añadió el central italiano. «Aquí el reto es hacer lo máximo que puedas. Si ganas el duelo, tienes el balón y puedes atacar, debes hacerlo. Los entrenamientos también son de atacar, de encontrar el último pase, driblar... Yo estaba habituado a defender el dribbling, no a hacerlo. Otra diferencia es encontrar el pase interior, romper líneas... Lo de aquí me gusta porque puede abrir un nuevo tipo de juego para mí», indicó. Y eso hizo. La mejora de Brignani, desgraciadamente lesionado de larga duración ahora, fue palpable durante el curso.

Ese proceso que atravesó debe afrontar desde ya Ceccherini, que cuenta con la ventaja de haber competido a niveles superiores a lo largo de su carrera, con más de 200 partidos en Serie A. Es la última pesca de los albinegros, por el momento, en el mercado transalpino.