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Mercado | José Albert se marcha cedido al Zamora y el CD Castellón libera un dorsal

El canterano jugará otra temporada en Primera RFEF bajo las órdenes del exorellut Óscar Cano

Juanjo Nieto, Parente y José Albert, durante la pretemporada.

Juanjo Nieto, Parente y José Albert, durante la pretemporada. / Erik Pradas

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David Oliver

Castellón

Después de Douglas Aurélio, que en su debut con la SD Huesca provocó el penalti de la victoria oscense, llega el turno de José Albert Andrés. El canterano del CD Castellón, que había regresado este verano de una cesión en el Ibiza, vuelve a marcharse a préstamo a un club de Primera RFEF, en este caso el Zamora CF que entrena un exorellut, Óscar Cano.

José Albert, que en los amistosos ha jugado a menudo como central izquierdo, también puede emplearse como lateral o carrilero zurdo. El futbolista ondense, de 22 años, había renovado por el club orellut por una campaña, hasta junio de 2027, y ha completado la pretemporada bajo las órdenes de Pablo Hernández.

José Albert regresa al CD Castellón.

José Albert, en una imagen de archivo con el CD Castellón. / Juan F. Roca

El paso de las semanas debía determinar su rol en la plantilla profesional. Finalmente, el Castellón, que ha reforzado la parcela defensiva, ha optado por una cesión que además libera una ficha para completar el mercado en los próximos días. La ventana de verano se cierra el martes a las 23.59 horas.

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Trayectoria

José Albert, por su parte, tratará de seguir desarrollando su fútbol en Primera RFEF. El ondense es uno de los futbolistas con mayor proyección surgidos en los últimos años de la cantera, a la que llegó en 2020, tras jugar en las inferiores del CD Onda. En edad juvenil, José Albert debutó en Primera RFEF (en la temporada 2021/22). Dos años después jugó un partido en la campaña del ascenso a Segunda (2023/24). El curso 2024/25 disputó dos encuentros de Copa del Rey antes de salir cedido al Ibiza por partida doble.

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