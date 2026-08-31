CD Castellón | Doué y Tincho, fuera de la citación en la antesala del cierre del mercado
Mañana martes, último día para fichar
El martes por la noche, a las 23.59 horas, se cierra la ventana estival del mercado de fichajes. El CD Castellón encara el último día con una ficha libre: la que dejó la salida a préstamo del defensa José Albert durante el fin de semana. Sin embargo, la del canterano puede no ser la última salida. Este lunes, en los minutos previos al duelo con el Celta Fortuna, llamó la atención la ausencia de Marco Doué en la convocatoria de Pablo Hernández. El centrocampista había viajado a Vigo con el equipo, pero se quedó fuera a última hora.
Además, el carrilero Tincho no se desplazó con la expedición albinegra y es otro nombre que puede ser protagonista en las próximas horas. Tampoco viajó el delantero Adam Jakobsen, pero en su caso por una dolencia muscular que ya lo apartó a última hora del duelo contra el Sabadell en el SkyFi Castalia. Las otras dos bajas del Castellón fueron por cuestiones físicas: los centrales Brignani (lesionado de larga duración) y Kostis (que apura su puesta a punto).
Otro de los futbolistas cuya continuidad se ha puesto en duda en los últimos tiempos, el mediapunta Israel Suero, sí está entre los convocados para el partido del Castellón contra el Celta Fortuna.
Último día
Como fuere, el club orellut afronta el día definitivo del mercado con la mayoría de los deberes hechos, pero con la aspiración de culminar el trabajo con garantías. La semana pasada, el Castellón, que se había movido con mucha anticipación en el mercado, anunció su único fichaje del mes de agosto: el veterano central italiano Federico Ceccherini.
Como avanzó este medio, uno de los objetivos para el tramo final era la contratación de un mediocentro (a poder ser, que pudiera ocupar también posiciones defensivas). El resto de movimientos dependerían de las salidas.
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