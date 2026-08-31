La crónica del Celta Fortuna-Castellón: Los 'orelluts' asoman en las alturas (1-2)

Con una gran puesta en escena, goles de Fran Castillo y Pablo Santiago y un desenlace feliz asido al oficio, el CD Castellón venció al Celta Fortuna en Balaídos. Los orelluts suman siete de nueve y son colíderes, algo que nunca está mal, aunque la clasificación en verano todavía sea de artificio.

Tras el empate sin goles con el Sabadell, Pablo Hernández introdujo el bisturí en el once. Hubo caras nuevas (Sienra, Iñigo Córdoba y Fran Castillo) y movimientos colaterales. El Castellón cerró con tres, desplegó a Juanjo e Iñigo en los carriles y juntó a un montón de futbolistas de buen pie por dentro, a diferentes alturas. Con ello, y la turbina de la primera línea de presión, protagonizó un arranque notable.

La agresividad (bien entendida) fue una de las claves. Espoleado, quizá, por el mal juego de la jornada anterior y las palabras del entrenador en la previa (pidiendo un paso adelante en lo físico), el Castellón fue el Castellón halagado y reconocible de Pablo Hernández.

Más allá del marcador, fue el Castellón de casi siempre. Robó alto, corrió mucho, repitió esfuerzos. Se desplegó sobre el verde con ambición ganadora. No fue perfecto, porque acumuló demasiadas pérdidas evitables y le faltó un punto de finura en algunos controles, pero sí lo suficientemente bueno para ser superior al rival. Primero en el juego y también en el marcador, Fran Castillo mediante.

El 0-1 llegó en el minuto 9. Tras un centro desde la izquierda, un mal despeje y una pantalla de Camara, Fran Castillo recogió la pelota y la convirtió en gol desde cerca, batiendo al meta Coke.

Antes del madrugador 0-1 ya había creado peligro el Castellón, en una recuperación alta de Iñigo Córdoba que propició un tiro de Camara desviado a córner. Ambos se encontraron poco después, intercambiando roles, con Camara de asistente y Córdoba rozando la madera tras una acción que cruzó todo el frente de ataque.

El goteo de llegadas del Castellón tuvo un pico en el minuto 15, en una ocasión clarísima de Camara. Otro robo en campo rival lanzó al delantero orellut, que sostuvo la carrera a sus pares, pero disparó sin puntería en los metros finales. También originó el batallador Camara, con una gran presión, la del minuto 28: un defensa cortó la descarga definitiva de Pablo Santiago cuando Fran Castillo se preparaba para el remate.

Enfrente, el filial del Celta no dejó huella en campo contrario hasta que el Castellón se tomó un respiro. A partir de la media hora, la contienda se niveló. Siguió asomando el equipo castellonense, con la misma intención aunque menos clarividente, pero la novedad fue que el Celta picoteó y se sumó al baile.

Así, y castigando pérdidas casi siempre, el Celta Fortuna encontró caminos área. Antañón se atrevió con un tiro lejano, fácil para Matthys. Un cabezazo alto de Marín, justo antes del descanso, cerró el catálogo de la primera parte.

La segunda mitad

Tras el descanso, el Celta modificó el dibujo para sumar hombres de ataque. Una pérdida de Alberto en la salida, nada más comenzar, propició una ocasión clarísima para Ángel Arcos, que la tiró alta ante Matthys. La respuesta del Castellón, en el minuto 48, fue de lo más contundente: Camara lanzó un pase largo y profundo, Fran Castillo ganó el rechace y asistió con clase a Pablo Santiago, que batió a Coke Carrillo tras un precioso recorte.

El 0-2 encarriló el partido en favor del Castellón, pero no lo cerró. Juanjo Nieto, reubicado al lateral izquierdo y en defensa de cuatro, firmó una corrección providencial ante Kibet. El juego se abrió: Coke le sacó el tercero a Córdoba a quemarropa y Matthys tapó un tiro escorado de Capdevila.

En el minuto 65, Pablo movió el banquillo para manejar el tramo final. Las piernas frescas (Gala, Raúl Sánchez, Alcázar) no aumentaron el control, así que el partido se abonó a la ida y la vuelta. A saber: Alberto salvó el 1-2 bajo palos tras un despeje peligroso de Matthys, Coke le negó al regateador Camara el golazo de la noche, Sienra ejecutó otro cruce salvador en el área...

En el vaivén, golpeó el filial: Óscar Marcos encontró la red tras un pase brillante de Hugo Cuenca. Era el minuto 79 y hubo más: en el 84’, Somuah sacó un latigazo al larguero. En el brete, el Castellón no recuperó la inspiración, pero braceó y compitió para abotonar el área y sumar tres puntos que lo aúpan a las alturas.