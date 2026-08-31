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En directo | Celta Fortuna-Castellón
Los orelluts visitan al filial celeste esta noche en Balaídos (21.30 horas)
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El CD Castellón visita al Celta Fortuna con la intención de lograr tres puntos que lo aúpen al coliderato.
Sigue el encuentro a través del directo de Mediterráneo.
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