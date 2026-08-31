¡Por fin! LaLiga publica nuevos horarios para los partidos del CD Castellón
Los albinegros conocen la fecha de la salida a Girona y la visita del Tenerife al SkyFi Castalia
LaLiga ha puesto fin a la espera y por fin ha hecho oficiales los horarios de las jornadas 5 y 6 de LaLiga Hypermotion, por lo que el CD Castellón conoce ya la fecha y la hora de sus próximos cuatro compromisos ligueros.
Las novedades de este lunes son dos. El conjunto albinegro visitará al Girona en la quinta jornada. El encuentro se disputará el sábado 12 de septiembre a las 18.30 horas, en un desplazamiento exigente para los de Pablo Hernández, que medirán fuerzas contra uno de los grandes favoritos al ascenso.
Una semana después llegará el regreso a casa. El Castellón recibirá al CD Tenerife en el SkyFi Castalia el sábado 19 de septiembre a las 18.30 horas, en un partido que supondrá una nueva cita del equipo orellut con su afición.
La agenda
Estos dos horarios se suman a los ya conocidos de las jornadas 3 y 4. El primero será este lunes 31 de agosto, cuando el Castellón visite al Celta Fortuna en Balaídos a partir de las 21.30 horas. El segundo tendrá lugar el domingo 6 de septiembre, con el Castellón-Albacete en el SkyFi Castalia a las 18.30 horas.
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