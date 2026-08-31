La previa | El CD Castellón quiere dar un paso adelante contra el filial del Celta en Balaídos

La temporada es muy larga y la jornada 3 está lejísimos de lo definitivo, pero ganar siempre ayuda. Las victorias templan la temperatura ambiental y dan margen para la construcción tranquila. El CD Castellón avanza en las primeras curvas del campeonato con ese doble propósito: sumar triunfos mientras ensambla las piezas del nuevo equipo.

Esa es la complicada misión de los entrenadores en las jornadas iniciales de la Liga. El plantel de Pablo Hernández visita esta noche Balaídos para medir fuerzas con el Celta Fortuna, que ha aterrizado con poderío en la nueva categoría. La ventana estival del mercado de fichajes se cierra el martes a las 23.59 horas y, de alguna manera, condiciona los primeros pasos competitivos. Así se ha visto hasta la fecha en el Castellón, que ayer viajó a Vigo sin el defensa José Albert, que ha dejado libre un dorsal al marcharse cedido al Zamora. Tiempo por venir, pero puede no ser la última salida.

Como fuere, y cuestiones colaterales del mercado aparte, la incógnita en el Castellón es el estado de Adam Jakobsen. El atacante danés iba a ser titular contra el Sabadell, en la pasada jornada, pero sintió un pinchazo durante el calentamiento. No jugó y es duda, aunque parece que no estará disponible. Están descartados los defensas Kostis y Brignani.

Así lo confirmó Pablo en la previa. También comentó que el cuerpo técnico anda conociendo a los nuevos jugadores de la plantilla. El play-off de ascenso acortó los plazos de preparación habituales para el Castellón, que al mismo tiempo que compite sigue con las probaturas. Hoy aspira a dar un paso adelante.

¿Cambios?

Así, es posible que esta noche el Castellón presente algunos cambios respecto al más reciente partido. El central Sienra oposita a la titularidad, quizá desplazando a Mellot de vuelta al lateral derecho. Puede que Álvaro Martín adelante su posición hacia los tres cuartos, dejando espacio para Doué como acompañante de Barri en la media. Conjeturas.

Por encima de los nombres, Pablo Hernández pidió una mayor movilidad sin balón a sus jugadores. Volver a ser el equipo dinámico que abruma al rival ocupando todos los pasillos del ataque es una de las prioridades albinegras, que más allá del empate sin goles con el Sabadell (y la influencia del césped en el juego) anduvo lejos de su potencial. No será fácil alcanzarlo frente al Celta Fortuna, que ha prolongado tras el ascenso un sugerente estado de euforia.

Enfrente, el Celta Fortuna

El filial del Celta compite aún envuelto por la excitación de la novedad. Como el Castellón, suma cuatro puntos en las dos primeras jornadas. El de Fredi Álvarez es un equipo valiente que sigue la filosofía del club. Oposita al once el delantero Álvaro Marín, bigoleador en la remontada contra el Andorra. Las otra novedades pueden estar en la línea defensiva, con la entrada de Joel López, y por delante, con la incorporación de Hugo Cuenca. Arbitrará una debutante en la categoría, la vasca Olatz Rivera.