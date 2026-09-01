El uno a uno del Celta Fortuna-Castellón: Vota al mejor

Matthys

|6| Despejó hacia el medio un balón que pudo costar un gol, pero estuvo bien en general. Encajó el primer tanto del curso.

Mellot

|6| Fundamental para llevar el partido a campo contrario en el primer tiempo. Le ganaron la espalda en el 1-2.

Alberto

|6| Como todos, gobernó en el primer tiempo y le costó más a campo abierto en el tramo final. Alguna pérdida peligrosa.

Sienra

|6| Arriesgó de más al querer anticipar fuera de posición en algún lance, pero hizo un buen partido defensivo.

Juanjo Nieto

|6| Funcionó en ambas bandas, como carrilero y como lateral. Versátil. Permite a Pablo variar el esquema con facilidad.

Barri

|7| Tomó muchas decisiones correctas. Perdió algo de fuelle en los minutos finales y fue sustituido en el 90’.

Álvaro Martín

|6| Debe cuidar algo más la pelota, sobre todo en la base de la jugada. Mejoró sin ella, aportando robos y mucho despliegue.

Fran Castillo

|8| Estrenó titularidad con una gran actuación. Marcó el 0-1 y asistió en el 0-2. Movilidad y técnica.

Pablo Santiago

|7| Marcó un golazo tras un recorte que dejó sentados a dos rivales. Anduvo impreciso en varios controles.

Iñigo Córdoba

|7| Aire fresco para el carril izquierdo. Le dio mucho al equipo, listo para robar y profundo en la fase ofensiva.

Camara

|7| Incansable, participó de manera indirecta en los dos goles y generó mucho, aunque no acertara en las ocasiones.

También jugaron

Lucas Alcázar | 6 |. Trabajador.

Raúl Sánchez | 5 |. Polivalente. Lo intentó en ambas bandas, pero sin brillo.

Gala | 5 |. Participativo, perdió muchos balones. Buscó con frecuencia la más difícil.

Rodri Rego | 5 |. Ni bien ni mal, tibio. Entró justo tras el 1-2 del Celta.

Vlak | - |. Ayudó a cuidar la pelota en el añadido.