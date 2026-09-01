El uno a uno del Celta Fortuna-Castellón: Vota al mejor
Victoria albinegra en Balaídos con goles de Fran Castillo y Pablo Santiago (1-2)
Matthys
|6| Despejó hacia el medio un balón que pudo costar un gol, pero estuvo bien en general. Encajó el primer tanto del curso.
Mellot
|6| Fundamental para llevar el partido a campo contrario en el primer tiempo. Le ganaron la espalda en el 1-2.
Alberto
|6| Como todos, gobernó en el primer tiempo y le costó más a campo abierto en el tramo final. Alguna pérdida peligrosa.
Sienra
|6| Arriesgó de más al querer anticipar fuera de posición en algún lance, pero hizo un buen partido defensivo.
Juanjo Nieto
|6| Funcionó en ambas bandas, como carrilero y como lateral. Versátil. Permite a Pablo variar el esquema con facilidad.
Barri
|7| Tomó muchas decisiones correctas. Perdió algo de fuelle en los minutos finales y fue sustituido en el 90’.
Álvaro Martín
|6| Debe cuidar algo más la pelota, sobre todo en la base de la jugada. Mejoró sin ella, aportando robos y mucho despliegue.
Fran Castillo
|8| Estrenó titularidad con una gran actuación. Marcó el 0-1 y asistió en el 0-2. Movilidad y técnica.
Pablo Santiago
|7| Marcó un golazo tras un recorte que dejó sentados a dos rivales. Anduvo impreciso en varios controles.
Iñigo Córdoba
|7| Aire fresco para el carril izquierdo. Le dio mucho al equipo, listo para robar y profundo en la fase ofensiva.
Camara
|7| Incansable, participó de manera indirecta en los dos goles y generó mucho, aunque no acertara en las ocasiones.
También jugaron
Lucas Alcázar | 6 |. Trabajador.
Raúl Sánchez | 5 |. Polivalente. Lo intentó en ambas bandas, pero sin brillo.
Gala | 5 |. Participativo, perdió muchos balones. Buscó con frecuencia la más difícil.
Rodri Rego | 5 |. Ni bien ni mal, tibio. Entró justo tras el 1-2 del Celta.
Vlak | - |. Ayudó a cuidar la pelota en el añadido.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Castellón replica la 'fórmula Gerenabarrena' e incorporará a un canterano del Athletic Club
- Las noticias del día del CD Castellón: dos posibles salidas, nuevo amistoso para el filial y actualización de la campaña de abonos
- En directo | Castellón-Levante: Los albinegros afrontan su último amistoso en La Coma
- El adiós de Luis Cela, el gran capitán albinegro, según su hijo y Tonín: 'No ha habido ningún jugador en el Castellón como él
- Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus vacaciones entrenando en Ibiza con dos exjugadores del CD Castellón
- ¿Dónde ver el último amistoso de la pretemporada del CD Castellón ante el Levante?
- De perder a su hija recién nacida a volver a jugar: la estremecedora lección de un exjugador del Castellón
- Luto en el CD Castellón: fallece Luis Alonso Poncela, ‘Cela’, capitán en la final de Copa del 73