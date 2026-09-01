Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Censal Parc CastellóObras Casino AntiguoAlerta amarilla CastellónAltura Grand PrixPrograma fiestas Vila-realDirecto fichajes CD Castellón
instagramlinkedin

En Directo

Directo | El cierre de mercado del CD Castellón, minuto a minuto: Doué se marcha al Cádiz

El plazo de fichajes finaliza hoy martes a las 23.59 horas

Ramón Soria (mánager de reclutamiento) y Bob Voulgaris (presidente), en el SkyFi Castalia.

Ramón Soria (mánager de reclutamiento) y Bob Voulgaris (presidente), en el SkyFi Castalia. / Toni Losas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Oliver

Castellón

El CD Castellón, colíder de Segunda tras la victoria en Balaídos, atraviesa el último día del mercado estival de fichajes con varios frentes abiertos.

Sigue todas las novedades en el directo de Mediterráneo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Castellón replica la 'fórmula Gerenabarrena' e incorporará a un canterano del Athletic Club
  2. Las noticias del día del CD Castellón: dos posibles salidas, nuevo amistoso para el filial y actualización de la campaña de abonos
  3. En directo | Castellón-Levante: Los albinegros afrontan su último amistoso en La Coma
  4. El adiós de Luis Cela, el gran capitán albinegro, según su hijo y Tonín: 'No ha habido ningún jugador en el Castellón como él
  5. Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus vacaciones entrenando en Ibiza con dos exjugadores del CD Castellón
  6. ¿Dónde ver el último amistoso de la pretemporada del CD Castellón ante el Levante?
  7. De perder a su hija recién nacida a volver a jugar: la estremecedora lección de un exjugador del Castellón
  8. Luto en el CD Castellón: fallece Luis Alonso Poncela, ‘Cela’, capitán en la final de Copa del 73

Directo | El cierre de mercado del CD Castellón, minuto a minuto: Doué se marcha al Cádiz

Directo | El cierre de mercado del CD Castellón, minuto a minuto: Doué se marcha al Cádiz

Oficial | El CD Castellón traspasa a Marco Doué al Cádiz CF: estas son las cifras

Oficial | El CD Castellón traspasa a Marco Doué al Cádiz CF: estas son las cifras

El uno a uno del Celta Fortuna-Castellón: Vota al mejor

El uno a uno del Celta Fortuna-Castellón: Vota al mejor

Pablo Hernández después del Celta Fortuna-Castellón: "Sin estar a nuestro máximo nivel hemos sacado siete puntos de nueve"

Pablo Hernández después del Celta Fortuna-Castellón: "Sin estar a nuestro máximo nivel hemos sacado siete puntos de nueve"

La crónica del Celta Fortuna-Castellón: Los 'orelluts' asoman en las alturas (1-2)

La crónica del Celta Fortuna-Castellón: Los 'orelluts' asoman en las alturas (1-2)

Final: El Castellón asalta Balaídos y es colíder de Segunda (1-2)

Final: El Castellón asalta Balaídos y es colíder de Segunda (1-2)

CD Castellón | Doué y Tincho, fuera de la citación en la antesala del cierre del mercado

CD Castellón | Doué y Tincho, fuera de la citación en la antesala del cierre del mercado

¡Por fin! LaLiga publica nuevos horarios para los partidos del CD Castellón

¡Por fin! LaLiga publica nuevos horarios para los partidos del CD Castellón
Tracking Pixel Contents