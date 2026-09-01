Directo | El cierre de mercado del CD Castellón, minuto a minuto: Doué se marcha al Cádiz

El CD Castellón, colíder de Segunda tras la victoria en Balaídos, atraviesa el último día del mercado estival de fichajes con varios frentes abiertos.

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Todo hace indicar que la salida de Doué no será el único movimiento del día en el club albinegro. Precisamente reforzar la posición de mediocentro era uno de los objetivos del Castellón, máxime ahora tras perder una pieza.

El Castellón ingresará medio millón de euros por Doué, además de conservar un porcentaje por una futura venta. Lee toda la información en este enlace.

Se confirma. Marco Doué al Cádiz.

Hay muchos movimientos en los rivales del Castellón, alguno destacado. Según Juan Sempere, ya está cerrada la operación para que el defensa del Granada, Manu Lama, defienda los colores del Elche, que llegará para sustituir a Affengruber, que como informa Matteo Moretto, está cerrado con el Fulham.

El primero en salir puede ser Marco Doué, que apunta al Cádiz.

Carlos Martín tiene 24 años. Fue internacional sub-21 y pertenece al Atlético de Madrid. El año pasado estuvo cedido en el Rayo Vallecano. Jugó con Kostis y Cala en el filial del Atlético.

Según el periodista Rubén Uría, el Castellón es uno de los clubs interesados en el atacante Carlos Martín.

Por cierto, en las últimas horas han encontrado equipo algunos exjugadores del Castellón. Así, el portero Amir ha firmado por la Ponferradina y el extremo Jeremy de León, por el Sant Andreu. Ambos jugarán en Primera RFEF.

En cuanto a las entradas, desde Colombia llegan los primeros rumores. El mediocentro Matías Orozco, recién fichado por el Brighton, podría recalar en el CD Castellón.