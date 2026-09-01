Oficial | El CD Castellón incorpora al mediocentro Matías Orozco, cedido por el Brighton

Ya es oficial. El CD Castellón incorpora al mediocentro Matías Orozco. El joven futbolista colombiano de 18 años llega al SkyFi Castalia cedido por el Brighton de la Premier League inglesa.

Orozco acababa de firmar un contrato de cinco temporadas con el Brighton, que ha pagado por él casi cinco millones de euros. El futbolista nació en Barranquilla en diciembre de 2007. A pesar de su corta edad, ya ha sido internacional sub-21 con Colombia. Jugaba en el Deportivo Cali, principalmente como pivote. Está considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano.

La llegada de Orozco se produce horas después de la salida de Marco Doué, traspasado al Cádiz por medio millón de euros. La nómina de mediocentros del Castellón se completa con Diego Barri y Jari Vlak. En esa posición está jugando también Álvaro Martín, con un perfil más creativo.

El Brighton de Tony Bloom es uno de los clubs pioneros en el empleo del big data en el fútbol profesional. Asido a esta herramienta, ha crecido en los últimos años, protagonizando grandes traspasos. La relación con el Castellón no es nueva. Esta misma temporada, el club inglés ha cedido al portugués Rodrigo Rego. También tienen pasado en el Brighton el nuevo asistente de Pablo Hernández, Simon Rusk, y el entrenador de porteros, Jack Stern.

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