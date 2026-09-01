Oficial | El CD Castellón traspasa a Marco Doué al Cádiz CF: estas son las cifras
El mediocentro de 25 años ha disputado 35 encuentros oficiales con los orelluts
Ya es oficial. Marc-Olivier Doué Séné es nuevo jugador del Cádiz CF. El CD Castellón lo ha traspasado por medio millón de euros, además de reservarse un porcentaje de una futura venta.
Doué llegó libre al Castellón el pasado verano, procedente de la Ponferradina, de Primera RFEF. En su primera campaña albinegra, el francés disputó 33 partidos oficiales, seis de ellos como titular, en un total de 865 minutos.
Aunque nunca logró asentarse en el once titular, eclipsado principalmente por la dupla formada por Diego Barri y Beñat Gerenabarrena, destacó por su despliegue y su capacidad de llegada. Anotó tres goles, algunos tan importantes como el de la victoria en Riazor o el que culminó la agónica remontada contra el Málaga.
Esta temporada, Doué ha tenido minutos en los dos primeros partidos de Liga, saliendo desde el banquillo. Viajó a Vigo en la antesala de la tercera jornada, pero se quedó fuera de la convocatoria a última hora. Hoy se ha concretado la operación de salida.
El mercado de fichajes está abierto hasta las 23.59 horas. Sigue toda la actualidad del CD Castellón en el directo de Mediterráneo.
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